Telefonia Cloud, Hitachi Medical Systems Italia adotta NFON

Con il trasloco in una nuova sede a Milano, il fornitore di apparati diagnostici per il settore medicale ha implementato Cloudya, il sistema Cloud PBX di NFON

Hitachi Medical Systems Italia, fornitore di apparati diagnostici di alta qualità per il settore medicale, ha scelto di adottare le soluzioni di telefonia in cloud di NFON per garantire ai propri clienti un supporto ancor più efficace, e realizzare un processo di transizione verso un ambiente di lavoro mobile e smart.

“La scelta di una soluzione in cloud disponibile da qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento assicura a Hitachi Medical Systems la libertà di comunicazione e la flessibilità di cui necessita per garantire ai propri clienti continuità operativa in modo efficiente e conveniente, oltre a un elevato livello di servizio”, dichiara in un comunicato Marco Pasculli, Managing Director di NFON Italia.

Cloudya, prodotto di punta e sistema di telefonia in cloud di NFON, ha svolto un ruolo di primo piano nel supportare le sfide di business e quelle del reparto HR di Hitachi Medical Systems Italia durante l’emergenza coronavirus, consentendo il lavoro da casa e garantendo continuità operativa.

La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

“Sin da quando è iniziato il lockdown della Lombardia, Cloudya ha permesso a tutti i nostri dipendenti di lavorare da casa in maniera sicura, supportando efficacemente i team di vendita e assistenza impegnati sul campo ad assicurare i livelli di servizio necessari agli ospedali e agli operatori sanitari”, spiega nel comunicato Luigi Marra, Finance & Administration Manager di Hitachi Medical Systems Italia (nella foto).



A fronte del trasloco dell’azienda presso una nuova sede indipendente, a Milano, Hitachi Medical Systems Italia ha deciso di convertirsi alla telefonia in cloud firmata NFON. “A eccezione di un numero selezionato di grandi clienti che ci contattano al numero mobile, il 70% delle nostre chiamate di lavoro avviene da telefono fisso. La transizione da un sistema telefonico tradizionale a Cloudya è avvenuta senza alcuna interruzione e si è rivelata una scelta notevolmente conveniente”, aggiunge Marra.

“Con l’apertura della nuova sede abbiamo ridotto l’hardware telefonico e i costi di connessione; ora paghiamo semplicemente in base al reale consumo e agli interni attivi, senza costi aggiuntivi”.

La soluzione di NFON offre a Hitachi Medical Systems un’ampia scelta di opzioni e funzioni. Su richiesta di Hitachi, il sistema supporta anche la linea fax, che consente di inviare e ricevere fax direttamente da PC, azzerando i tempi di risposta. I dipendenti interagiscono con i clienti in modo smart, con maggiore velocità e facilità, indipendentemente dal dispositivo che stanno utilizzando e dalla loro posizione, sia da computer sia dall’app di Cloudya installata sullo smartphone.

Connexing, Partner Rivenditore Certificato NFON, ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare Hitachi Medical Systems Italia nella fase di selezione e implementazione di Cloudya. “La competenza tecnologica di alto livello di Connexing si abbina alla perfezione con le soluzioni di comunicazione in cloud di NFON, sinonimo di semplicità, efficienza e affidabilità”, commenta nel comunicato Marco Pasculli. “Connexing ci ha aiutato a selezionare la scelta migliore per Hitachi Medical Systems e Cloudya soddisfa pienamente la nostra esigenza di innovazione, facilità d’uso, elevata disponibilità e convenienza”, conclude Luigi Marra.