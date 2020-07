Panasonic ha annunciato la disponibilità dei nuovi telefoni digitali con ampio schermo LCD, dotati di funzionalità estremamente intuitive e di diverse opzioni di personalizzazione. Entro il 2024 circa il 20% dei telefoni aziendali sarà digitale: con i prodotti della nuova serie KX-DT6, Panasonic garantisce alle aziende una lunga durata dei sistemi di comunicazione digitale e, allo stesso tempo, assicura agli utenti un design sottile e moderno.

Il modello KX-DT680 offre un’esperienza utente degna degli omologhi telefoni IP, ma con in più un display LCD a colori che assicura un’interfaccia ad alta visibilità e un menù intuitivo, caratteristiche che permettono di occupare molto meno spazio di memoria rispetto al modello precedente.

I nuovi dispositivi Panasonic presentano, inoltre, diverse opzioni di personalizzazione, come la possibilità di importare loghi e informazioni sullo schermo in modo facile e intuitivo. Questo rende i telefoni KX-DT680 e KX-DT635 la soluzione ideale per un utilizzo a scopo di comunicazione interna o di corporate branding. Con 48 tasti funzione per l’etichettatura automatica (24 per il KX-DT635), quattro schede di commutazione pagina e una porta per EHS (Electronic Hook Switch), i nuovi telefoni digitali Panasonic assicurano semplice utilizzo, facilità di installazione e di manutenzione.

“Le organizzazioni che hanno in programma di aggiornare i propri sistemi di comunicazione si chiedono se sia più conveniente investire in un nuovo sistema IP e in un intervento di ricablaggio, con tutti i costi che ne derivano, o se sia meglio mantenere il sistema esistente e aggiornare semplicemente i telefoni digitali”, afferma Shinta Muya, European Product Marketing Manager della divisione Panasonic Communication Solutions. “Questi nuovi telefoni digitali di ultima generazione forniscono ai nostri partner di canale la possibilità di offrire ai propri clienti business una soluzione affidabile ed economica, che permette loro di ottimizzare l’investimento nella telefonica aziendale, dotando i propri dipendenti di dispositivi telefonici digitali moderni e ricchi di funzionalità avanzate”.

I telefoni KX-DT680 e KX-DT635 di Panasonic sono già disponibili sul mercato. Per maggiori informazioni visitare: https://business.panasonic.it/soluzioni-per-la-comunicazione/kx-dt680