Le nuove soluzioni Lenovo ThinkSmart in chiave Zoom

Lenovo ha annunciato che ThinkSmart Hub e ThinkSmart View (foto sopra) saranno offerti, rispettivamente, con Zoom Rooms (da novembre) e Zoom for Home (da gennaio 2021). Il nuovo ThnkSmart Hub annunciato lo scorso mese offre una collaborazione più smart per sale conferenze di ogni dimensione, con elevata qualità audio grazie agli speaker stereo e a quattro microfoni omnidirezionali integrati in un dispositivo all-in-one.

Basato sulla piattaforma Zoom Rooms, l’Hub consente di partecipare a chiamate solo audio oppure video e di condividere contenuti facilmente e in tempo reale. ThinkSmart View è un dispositivo per la business collaboration personale annunciato lo scorso gennaio, progettato per migliorare la dotazione di un home office. View è oggi disponibile con Zoom for Home per una maggiore produttività grazie alla migliore esperienza d’uso di una soluzione pensata espressamente per Zoom. View è sempre pronto per effettuare videochiamate, può essere sincronizzato con l’agenda e lo stato dell’utente e consente di condividere contenuti. Include anche una funzione per prendere appunti in tempo reale.

La video collaborazione ha visto una crescita esponenziale nel numero di utenti impegnati giornalmente in meeting su Zoom, che hanno raggiunto il massimo storico di 300 milioni nel mese di aprile 2020. Una forza lavoro sempre più distribuita comporta un aumento della domanda e chi lavora da remoto richiede dispositivi di unified communication più efficienti.

Zoom Rooms affronta tre importanti sfide nella collaborazione nelle sale riunioni: l’usabilità, che aiuta gli utenti a partecipare rapidamente alle riunioni con l’avvio one-touch della conferenza, una resa video di alta qualità e una facile condivisione dei contenuti.

ThinkSmart Hub per Zoom Rooms

Il design all-in-one di Hub consente di avere un unico cavo per alimentazione, Ethernet, USB e display. Con le misure di distanziamento sociale attualmente in atto, la funzionalità vocale di Alexa for Business con la versione Zoom Rooms aggiunge un ulteriore livello di protezione e di interazione, consentendo agli utenti di controllare le riunioni semplicemente attraverso la propria voce.

Oltre a essere basato sulla piattaforma Zoom Rooms, ThinkSmart Hub include una protezione integrata con le soluzioni di sicurezza ThinkShield ed è facile da gestire utilizzando il software ThinkSmart Manager personalizzato. Lenovo offre anche una guida su misura e personalizzata attraverso gli Smart Collaboration Managed Services per garantire che i clienti dispongano di strumenti per aiutare team di tutte le dimensioni a connettersi, condividere e collaborare in modo efficiente.

ThinkSmart View con Zoom for Home

ThinkSmart View ora sfrutta la potente piattaforma Zoom for Home portando il meglio di Zoom Meetings negli spazi di lavoro domestici. Questo dispositivo è costruito specificamente per questo scopo e può essere facilmente installato e gestito. Include un touch screen HD da 8 pollici con una fotocamera grandangolare e un otturatore per la privacy, un doppio microfono, Wi-Fi e Bluetooth per l’accoppiamento con auricolari compatibili.