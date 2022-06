Le ipotesi sul futuro del lavoro sono diverse, ma su una cosa gli analisti concordano: ci troviamo in una fase di transizione, al centro della quale c’è il lavoro ibrido.

In questo scenario, la sfida maggiore è la capacità di rendere la comunicazione e la collaborazione sempre più semplici e fluide.

GoTo, azienda di software per il lavoro flessibile, precedentemente nota come LogMeIn, ha come missione proprio rendere l’IT facile, ovunque e per questo offre una gamma di prodotti in grado di semplificare le comunicazioni: un prodotto unified-communications-as-a-service (UCaaS), GoTo Connect, e uno strumento di supporto, GoTo Resolve, entrambi già disponibili anche in Italia.

I due prodotti sono uniti da un’unica applicazione, un sistema amministrativo e un’esperienza utente convergente e sono pensati specificatamente per le esigenze di comunicazione delle piccole e medie imprese (PMI), che si trovano ad affrontare le sfide legate a nuovi ambienti di lavoro che necessitano di soluzioni moderne e semplici da implementare per la comunicazione e la collaboration fra i team di lavoro.

GoTo offre anche l’unica soluzione di Contact-Center-as-a-Service (CCaaS) sviluppata appositamente per le piccole e medie imprese, che consente alle organizzazioni di interagire con i clienti attraverso più canali.

È progettata per migliorare le esperienze dei clienti e consentire l’interazione in sicurezza fra dipendenti e clienti e potenziali clienti attraverso più canali. Facile da implementare, gestire e aggiornare, facilita il dialogo con i clienti attraverso una molteplicità di canali, supportando lo sviluppo del business.

Semplificando chiamate, messaggi e riunioni, la comunicazione diventa fluida e si trasforma in uno strumento di crescita.