La collaborazione aziendale secondo Intel Unite Cloud Service

Si chiama Intel Unite Cloud Service ed è un nuovo servizio che consente alle organizzazioni di qualsiasi dimensione di scegliere come implementare e gestire la soluzione Intel Unite. I clienti possono scegliere se gestire la soluzione Intel Unite in sede (on premise) o nel cloud per modernizzare il loro ambiente di collaborazione.

Negli ambienti di lavoro di oggi, le riunioni non produttive costituiscono una delle maggiori perdite di tempo, con il 71% dei dirigenti convinto che le riunioni siano poco produttive e inefficienti. Nel momento in cui le aziende di tutte le dimensioni passano al cloud computing in virtù della sua flessibilità, efficienza e convenienza complessiva, sono anche alla ricerca di nuovi modi per rendere le riunioni più produttive. In base a uno studio interno condotto da Intel, si stima che le piccole e medie imprese gestiscano quasi un quarto delle loro applicazioni in un ambiente basato su cloud, e le applicazioni di comunicazione/collaborazione sono tra le più popolari basate su cloud.

Per offrire alle aziende una maggiore scelta, comodità e flessibilità, Intel offre ora la soluzione Intel Unite nel cloud, oltre alla versione on premise. Il nuovo Intel Unite Cloud Service fornisce le stesse funzionalità che le organizzazioni possono aspettarsi dalla soluzione in locale tra condivisione wireless sicura dei contenuti tra sale riunioni, utenti remoti e utenti guest. Invece di sprecare tempo e risorse per gestire un server PIN locale, però, questa funzione è ora implementata sul cloud, minimizzando potenzialmente i costi di infrastruttura e il sovraccarico IT.

La soluzione Intel Unite aiuta a modernizzare gli spazi per le riunioni. La gestione a basso di livello di manutenzione della soluzione Intel Unite offre ai reparti IT una maggiore flessibilità per concentrarsi su altre tecnologiche strategiche. Il potenziale risparmio di costi e risorse può avvantaggiare l’intera azienda e aumentare la produttività dei dipendenti grazie a riunioni più efficaci. Attualmente si contano quasi un milione di unità basate sulla soluzione Intel Unite utilizzate in numerose organizzazioni a livello globale.

Intel ha commissionato a Forrester Consulting di condurre uno studio sull’impatto economico complessivo (Total Economic Impact, o TEI) e di esaminare il potenziale ritorno sugli investimenti (ROI) che le aziende potrebbero ottenere implementando la soluzione Intel Unite. Forrester ha intervistato quattro aziende che rappresentano un’ampia varietà di settori industriali e ha creato un’azienda modello composita in base alle caratteristiche delle quattro organizzazioni sottoposte al sondaggio.

Utilizzando l’organizzazione modello composita, il nuovo studio di Forrester ha rilevato che la facilità di collegarsi alle riunioni e di passare da un relatore all’altro offerta dalla soluzione Intel Unite riduce i tempi di inattività fino al 15% rispetto alle soluzioni esistenti. Lo stesso studio ha anche individuato che funzionalità come la condivisione multischermo, l’accesso remoto da qualsiasi luogo e l’integrazione senza problemi di plug-in possono contribuire a rendere le riunioni fino a un ulteriore 5% più efficienti rispetto alle soluzioni esistenti.

Con la soluzione Intel Unite le organizzazioni possono migliorare l’efficienza delle riunioni, ridurre i tempi di inattività ed eliminare la necessità di installare e gestire cavi e adattatori tradizionali. Forrester ha calcolato che l’azienda modello composita ha beneficiato di vantaggi di un valore fino a 743.000 dollari nel giro di tre anni, a fronte di fino a 130.000 dollari di costi e fino al 470% di ROI. Tali vantaggi si basano sull’ipotesi di un’azienda degli Stati Uniti con 10.000 dipendenti, un fatturato annuo di 1 miliardo di dollari e 10 sedi.

Sviluppata sulla base della piattaforma Intel vPro, la soluzione Intel Unite è stata progettata con funzioni integrate di sicurezza, stabilità e gestibilità. Grazie alla telemetria avanzata, i reparti IT e di gestione delle strutture hanno accesso a un ampio set di dati, dall’hardware delle sale riunioni alla connettività e all’utilizzo delle sale.

Intel Unite è infine progettata per funzionare in modo fluido con le principali soluzioni di comunicazione unificata come Skype for Business, Cisco WebEx e Zoom, consentendo alle organizzazioni di avere esperienze omologhe in tutti i loro spazi di collaborazione. E con le nuove opzioni di hosting basato su cloud, le aziende di tutte le dimensioni che implementano la soluzione Intel Unite possono contare su flessibilità, praticità e possibilità di scelta.