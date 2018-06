Avaya ha annunciato la disponibilità a livello globale della nuova versione di Avaya IP Office che include sia Avaya Equinox, la soluzione di punta dell’azienda per le Unified Communication, sia nuove funzionalità a livello di grandi aziende ma con la facilità d’utilizzo e di gestione richiesti dalle piccole medie imprese.

“La soluzione Avaya IP Office ha una base installata di 26 milioni di utenti e continuiamo ad evolvere questa soluzione che aiuta le aziende ad essere agili e collaborative” ha dichiarato Chris McGuan, SVP Solutions and Technology di Avaya. “Offrendo un’unica app per accedere a tutti gli strumenti necessari per comunicare e collaborare in modo efficiente, stiamo veramente abilitando le persone a lavorare in maniera più smart e non a lavorare di più”.

La nuova versione di Avaya IP Office offre opzioni di implementazione flessibili (cloud, ibrido e locale) creando ulteriore valore e sfrutta al meglio gli esclusivi telefoni Avaya Vantage e i nuovi telefoni della Serie J per i servizi voce e video, insieme ai client software e mobile di Avaya Equinox. Inoltre, per i clienti europei, la soluzione raddoppia la scalabilità per gli utenti DECT.

Per le piccole aziende un nuovo servizio di reportistica e tracciabilità a 360 gradi a costi accessibili migliora il monitoraggio delle attività degli operatori per permettere anche alle aziende più piccole di servire e coinvolgere sempre meglio i loro clienti. Avaya Chronicall per IP Office, sviluppato dall’ Avaya DevConnect partner Xima, fornisce oltre 50 report standard e altri personalizzati, che supportano la gestione delle chiamate visuale, display personalizzabili e strumenti per il controllo delle performance degli agenti.

I partner potranno inoltre beneficiare di queste nuove funzioni e offrirle ai nuovi clienti e a quelli già presenti attraverso un modello di implementazione cloud o ibrido. I partner avranno inoltre accesso a nuovi wizard e strumenti di gestione per rendere questa soluzione ancora più semplice e veloce da implementare e da gestire sia in locale sia in cloud. Per esempio, il nuovo Cloud Operations Manager semplifica l’amministrazione delle soluzioni cloud per grandi distribuzioni multi-client, degli aggiornamenti di sistema, di patch e di applicazioni basate sui ruoli che migliorano la sicurezza.

“Avaya ha lanciato questa nuova versione di IP Office anche per rispondere alle necessità delle start-up e delle PMI, che in Italia rappresentano una porzione significativa e dinamica del mercato. L’obiettivo è quello di utilizzare il cloud per aiutarle a diminuire le spese operative in conto capitale mantenendo alti livelli di qualità del servizio e di performance. Le nuove funzionalità offrono una grande opportunità per far evolvere le migliaia di linee vendute negli anni e permettere quindi ai nostri clienti di esplorare anche l’opzione cloud. Si pensi ad esempio alla possibilità offerta dalla multi-tenancy di ridurre i costi e rendere quindi la soluzione appetibile anche a clienti con 20-50 utenti. Queste realtà infatti da una parte devono contenere gli investimenti in conto capitale necessari per implementare una nuova tecnologia o integrarne di nuove, dall’altra, hanno l’esigenza di sfruttare tutte le opportunità per creare servizi innovativi, differenziarsi dalla concorrenza e crescere in modo rapido e flessibile proporzionalmente al loro business” ha dichiarato Massimo Palermo, Country Manager, Avaya Italia.