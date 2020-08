VMware annuncia nuove soluzioni per il digital workspace con l’obiettivo di supportare le aziende e consentire un ritorno dei dipendenti in ufficio in sicurezza, abilitando una migliore office experience.

Le aziende, i governi e le organizzazioni di tutto il mondo stanno lentamente tornando in ufficio dopo che la pandemia COVID-19 che ha cambiato per sempre il mondo del lavoro. Un ambiente di lavoro da remoto che consente di essere operativi da qualsiasi luogo rappresenta oggi la nuova normalità. Per questo VMware ha introdotto nuove funzionalità per supportare i propri clienti, contribuire a migliorare la resilienza aziendale e preparare la nuova forza lavoro ibrida e distribuita.

Queste capacità includono una suite di nuove soluzioni per la gestione dell’ambiente di lavoro e nuove funzionalità in VMware Workspace ONE Intelligent Hub costruite appositamente per aiutare i clienti a gestire il ritorno dei propri dipendenti in ufficio in sicurezza. VMware sta inoltre introducendo miglioramenti alla propria piattaforma di virtualizzazione del desktop (VDI) VMware Horizon 8 per una gestione più sicura dei desktop virtuali e delle applicazioni attraverso il cloud ibrido.

Con Workspace ONE Proximity, i clienti possono supportare i dipendenti nel ritorno in ufficio grazie all’utilizzo dei beacon Bluetooth Low Energy (BLE) per offrire agli stessi le informazioni sulla propria potenziale esposizione, notificare ai colleghi eventuali modifiche e aiutare a condividere dove si trovano e dove interagiscono all’interno dell’ufficio.

Con le organizzazioni che riprogettano i propri luoghi di lavoro, Workspace ONE Campus è invece progettato per sfruttare la stessa infrastruttura beacon per gestire la prenotazione di scrivanie e sale riunioni, migliorando ulteriormente l’esperienza sul posto di lavoro futura. L’implementazione di queste nuove soluzioni aiuterà le organizzazioni a sfruttare l’infrastruttura già esistente per supportare le fondamentali attività di riapertura e le iniziative di workplace future, come ad esempio:

Notifiche di prossimità automatiche e self-reporting

Strumenti per aiutare i dipendenti a sapere dove si trovano

Visibilità da parte degli amministratori delle aree che richiedono una maggiore pulizia

Limiti di occupazione e distanziamento fisico

Strategie di comunicazione omnicanale

Badge digitale per l’ingresso e altri spazi

Prenotazione di scrivanie e sale conferenze

Spostamenti in ufficio

VMware Horizon 8 è stato progettato per aiutare i team IT a gestire in modo più efficiente e a scalare facilmente la delivery di desktop virtuali e applicazioni da un unico control plane attraverso i cloud pubblici e privati. A differenza dei prodotti VDI legacy, VMware Horizon 8, grazie alla tecnologia Instant Clone, consente all’IT di disporre rapidamente di desktop e applicazioni virtuali personalizzati e completi, potenziati dalla integrazione proprietaria con la tecnologia VMware vSphere.

La moderna piattaforma semplifica e automatizza ulteriormente la gestione Day Two di immagini, applicazioni, profili e policy, sfruttando le tecnologie VMware App Volumes e Dynamic Environment Manager per risparmiare tempo e ridurre i costi IT. VMware Horizon 8 introduce diverse nuove funzionalità chiave, tra cui:

Opzioni di distribuzione ibrida e multi-cloud ampliate: I clienti possono sfruttare il cloud o i cloud di loro scelta per fornire in modo economico funzionalità VDI e applicative sull’infrastruttura gestita, scalando rapidamente i carichi di lavoro e il provisioning con la piattaforma VMware Horizon ricca di funzionalità

I clienti possono sfruttare il cloud o i cloud di loro scelta per fornire in modo economico funzionalità VDI e applicative sull’infrastruttura gestita, scalando rapidamente i carichi di lavoro e il provisioning con la piattaforma VMware Horizon ricca di funzionalità Nuove funzionalità Instant Clone: Instant Clone Smart Provisioning aiuta l’IT a fornire direttamente i cloni istantanei senza richiedere una VM madre, liberando maggiori risorse di memoria e aumentando i desktop per host, riducendo i costi di VDI e delle applicazioni pubblicate. Ulteriori innovazioni di Instant Clone includono l’espansione dinamica del pool e il DRS elastico per scalare rapidamente la domanda attraverso i cloud pubblici e privati che ospitano VMware Horizon, ad esempio con VMware Cloud on AWS, per venire incontro alle esigenze di supporto della propria forza lavoro distribuita.

Instant Clone Smart Provisioning aiuta l’IT a fornire direttamente i cloni istantanei senza richiedere una VM madre, liberando maggiori risorse di memoria e aumentando i desktop per host, riducendo i costi di VDI e delle applicazioni pubblicate. Ulteriori innovazioni di Instant Clone includono l’espansione dinamica del pool e il DRS elastico per scalare rapidamente la domanda attraverso i cloud pubblici e privati che ospitano VMware Horizon, ad esempio con VMware Cloud on AWS, per venire incontro alle esigenze di supporto della propria forza lavoro distribuita. VMware Horizon REST API: Le nuove API RESTful consentono di automatizzare le funzionalità disponibili in VMware Horizon 8, tra cui il monitoraggio, i permessi e la gestione di utenti e computer. L’IT può interagire facilmente con VMware Horizon 8 per una maggiore flessibilità, distribuendo e accedendo alle informazioni e modernizzando i servizi con velocità.

Le nuove API RESTful consentono di automatizzare le funzionalità disponibili in VMware Horizon 8, tra cui il monitoraggio, i permessi e la gestione di utenti e computer. L’IT può interagire facilmente con VMware Horizon 8 per una maggiore flessibilità, distribuendo e accedendo alle informazioni e modernizzando i servizi con velocità. Supporto per comunicazioni e collaborazioni unificate: Con la crescente domanda di strumenti di collaborazione a supporto delle forze di lavoro distribuite, VMware Horizon offre ora un’esperienza ottimizzata per video e audio di Microsoft Teams, oltre a Zoom e Cisco Webex, per una maggior produttività e una migliore esperienza utente dai desktop virtuali.

Con la crescente domanda di strumenti di collaborazione a supporto delle forze di lavoro distribuite, VMware Horizon offre ora un’esperienza ottimizzata per video e audio di Microsoft Teams, oltre a Zoom e Cisco Webex, per una maggior produttività e una migliore esperienza utente dai desktop virtuali. Applicazioni ospitate da Linux: Le applicazioni Linux possono ora essere pubblicate direttamente da un server Linux nella piattaforma VMware Horizon, contribuendo a ridurre i costi associati alle licenze di altre piattaforme di sistemi operativi.

“I clienti VMware hanno dichiarato il valore ottenuto sfruttando la soluzione VMware Horizon come componente della piattaforma Software-Defined Data Center aziendale”, ha dichiarato Shannon Kalvar, IT Service Management and Client Virtualization per IDC, nel report Worldwide Virtual Client Computing 2019-2020 Vendor Assessment di IDC MarketScape. “Unificare la gestione dei device fisici (inclusi PC, Chromebook e telefoni), la creazione e le operations del digital workspace e la sicurezza dell’ambiente di lavoro del cliente nella piattaforma globale rappresenta un’opportunità interessante per i clienti che vi hanno già investito”.