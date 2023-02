Se state cercando una guida introduttiva ma esaustiva allo sviluppo e alla erogazione di applicazioni web e mobile, il libro “Sviluppare per il web e il mobile – Guida completa” di Carlo Mazzone è quel che vi serve.

Il libro è una guida completa e aggiornata per lo sviluppatore che vuole creare applicazioni per il web e i dispositivi mobile. La prima parte mostra come strutturare e presentare contenuti per il web mediante HTML e CSS, quindi approfondisce lo sviluppo lato client tramite JavaScript.

I capitoli centrali illustrano la programmazione lato server con PHP e la gestione dei dati con SQL, MySQL e phpMyAdmin, fino ad arrivare alla creazione di un’applicazione web completa utilizzando anche Bootstrap e Laravel.

I capitoli finali sono dedicati al mobile, dalla semplice programmazione a blocchi con App Inventor alle enormi potenzialità offerte da alcuni importanti framework per lo sviluppo ibrido, quali Cordova, React e Xamarin, che consentono di creare applicazioni multipiattaforma grazie alle tecnologie standard per il web.

Il libro è disponibile in formato cartaceo e digitale, sul sito di Edizioni LSWR e nei principali store. Sul sito dell’editore è possibile leggere gratuitamente un estratto del libro e, dopo l’acquisto, scaricare i materiali didattici a supporto.

Da questo link anche possibile assistere alla registrazione della presentazione del libro su LinkedIn.

L’Autore

Carlo A. Mazzone è laureato in Scienze dell’Informazione, sviluppatore software e sistemista, è docente di informatica nella Scuola Superiore e nel 2020 è stato il primo italiano a qualificarsi nella Top 10 del Global Teacher Prize, il concorso che premia i migliori docenti a livello mondiale.

Per Edizioni LSWR ha pubblicato anche i bestseller C e C++ – Le chiavi della programmazione e La shell testuale.

(Trasparenza: Computerworld fa parte del gruppo editoriale di Edizioni LSWR)