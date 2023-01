Il prezzo per singolo dipendente per Java standard deciso da Oracle per il 2023 sta sollevando non poche preoccupazioni per il suo potenziale impatto sui costi delle licenze Java per i clienti. Il prezzo si basa sul numero totale di dipendenti, non sul numero di dipendenti che utilizzano Java.

Pubblicato il 23 gennaio, il listino prezzi di Oracle riguarda il nuovo programma Java SE Universal Subscription. I prezzi partono da 15 dollari al mese per un numero di dipendenti pari a 999 e scendono a 5,25 dollari al mese per un numero di utenti compreso fra 40.000 e 49.999. Oracle ha citato un esempio in cui un’azienda con un numero totale di dipendenti pari a 28.000, compresi i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale, gli agenti, i consulenti, avrebbe dovuto pagare 2,268 milioni di dollari all’anno.

Il Java SE Universal Subscription ha sostituito i precedenti programmi di abbonamento a Java SE e Java SE Desktop a partire dal 23 gennaio. Java SE Universal Subscription, che copre gli utilizzi desktop, server e cloud, fornisce le stesse funzionalità di Java SE Advanced ma in un’offerta che Oracle definisce più “conveniente”, con una maggiore flessibilità nella gestione degli aggiornamenti e degli upgrade delle applicazioni Java SE.

Tuttavia, secondo la società di consulenza software Miro Consulting, il nuovo schema di prezzi potrebbe avere un impatto diverso sugli utenti. “In sostanza, ciò che Oracle vuole fare (o ha fatto) è concedere una licenza a tutti i dipendenti dell’organizzazione per l’accesso a workstation e server, indipendentemente dal fatto che accedano a Oracle Java su tali piattaforme o che siano solo sviluppatori“, si legge sul sito di Miro Consulting. “Questo potrebbe essere positivo per alcune organizzazioni e più costoso per altre”.

Secondo il nuovo listino prezzi di Oracle, con il termine “dipendente” si intendono i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale, i dipendenti temporanei e i dipendenti di agenti, outsourcer e consulenti. La quantità di licenze è determinata dal numero totale di dipendenti, non dal numero di dipendenti che utilizzano i programmi. Gli utenti delle versioni OpenJDK e delle versioni gratuite di JDK (Java Development Kit) non sono invece interessati dal programma Java SE Universal Subscription.