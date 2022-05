La qualità di una soluzione digitale non dipende solo dalla tecnologia su cui è basata, ma soprattutto da quanto sia utile per gli utenti. È il motivo che ha reso il design thinking essenziale nello sviluppo delle applicazioni: è un processo capace di ampliare le prospettive e aiutare a ideare soluzioni più efficienti, sulla base delle necessità specifiche delle persone coinvolte.

Le tecniche di design thinking possono essere adattate alla realizzazione di qualsiasi processo, ma il loro impiego nel mondo delle applicazioni va affiancato a una corretta metodologia di gestione dei progetti e di sviluppo dell’applicazione stessa. L’agile management garantisce una maggiore pianificazione, una migliore esecuzione e una crescente visibilità sull’intero processo, riducendo i tempi di sviluppo.

Resta però una variabile: come arrivare al prototipo della soluzione per rendere tangibili i processi? In fase di design e sviluppo, DevOps, microservizi, container consentono di creare intere infrastrutture a partire dal codice, permettendo la prototipazione di soluzioni complesse, abbattendo le barriere economiche e garantendo un livello di flessibilità elevatissimo.

Individuati i tre ingredienti – funzionale, gestionale e tecnologico – necessari alla creazione di un’applicazione di successo, resta da chiedersi quale sia la migliore ricetta per metterli insieme. In Axiante abbiamo perfezionato un approccio a tre livelli.

Immaginiamo di avere tre stream di progetto: uno dedicato all’analisi, un altro alla prototipazione e il terzo alla realizzazione della soluzione. Il compito di ogni stream è alimentare il successivo, non in una logica waterfall, ma in un’ottica di sprint. Al termine di ogni sprint si alimenta quello del team successivo: approcciare l’integrazione in parallelo può accorciare il time to delivery fino al 50%.

Infine, occorre mantenere elevato il livello di confronto tra il team tecnico e il team funzionale. L’obiettivo, d’altronde, è comune: ottenere il miglior risultato possibile.

di Mirko Gubian



Global Demand Senior Manager

Axiante