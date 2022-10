L’ultimo report di Kaspersky rivela che il 24% delle aziende con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 999 è pronto a utilizzare versioni pirata dei software aziendali per ridurre le spese IT, mentre tra le piccole imprese (meno di 50 dipendenti), solo l’8% è pronto a fare questo passo. Tale procedura può compromettere seriamente la sicurezza informatica aziendale, poiché i cybercriminali distribuiscono attivamente file dannosi sotto le sembianze dei software più utilizzati.

Secondo Kaspersky Security Network (KSN), in soli otto mesi 9.685 utenti si sono imbattuti in malware e software indesiderati, nascosti dietro le sembianze dei prodotti software più utilizzati dalle piccole e medie imprese. In generale, 4.525 file malevoli o potenzialmente indesiderati sono stati diffusi tramite software per PMI distribuiti non ufficialmente (compresi quelli piratati).

Lo studio di Kaspersky ha come obiettivo quello di scoprire quali sono le tattiche di gestione delle criticità che i responsabili aziendali ritengono più efficaci e come alcune operazioni possano compromettere seriamente la sicurezza informatica di un’azienda. Soluzioni efficaci come la ricerca di fornitori a basso costo e l’adozione di alternative gratuite al software usato abitualmente sono le più apprezzate dagli intervistati, rispettivamente con il 41% e il 32%, ma il 15% dei responsabili aziendali intervistati sostituirebbe il proprio software con una versione pirata per ridurre i costi.

Per quanto riguarda le tipologie di programmi che gli intervistati ritengono di poter sostituire con copie piratate, la maggior parte ha scelto software di project management, marketing e vendite, con il 41% che è persino d’accordo nell’utilizzare un software di cybersecurity piratato.

“La mancanza di risorse è una situazione comune per le piccole e medie imprese, ma l’uso di un software pirata o violato dovrebbe essere assolutamente evitato se un’azienda si preoccupa della propria sicurezza, della propria reputazione e delle proprie entrate. Le copie pirata solitamente contengono Trojan e miner e mancano le correzioni o le patch rilasciate dagli sviluppatori per risolvere le vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dai criminali informatici. Le alternative ufficiali gratuite sono opzioni decisamente migliori per chi ha bisogno di risparmiare sull’IT” ha commentato Cesare D’Angelo, General Manager Italia di Kaspersky.

Per evitare la perdita di dati e di denaro causata dall’installazione di software infetti, Kaspersky consiglia di: