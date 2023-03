VMware ha rinnovato la sua piattaforma mobile e di desktop virtuale Workspace One aumentandone le prestazioni e rendendola più orientata ai servizi e facile da gestire. Workspace One è il pacchetto di gestione degli endpoint di VMware per fornire, gestire e proteggere l’accesso alle applicazioni a qualsiasi dispositivo in un’azienda cloud o distribuita on-premises. La suite altamente integrata comprende la gestione dei dispositivi, il single sign-on, il controllo dell’accesso remoto, la sicurezza degli endpoint, l’analisi, l’automazione e la virtualizzazione.

L’evoluzione del modo in cui i lavoratori utilizzano e accedono alle applicazioni da più dispositivi ha portato alla necessità di modificare Workspace One e il modo in cui vengono erogati i suoi servizi. “Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un’enorme crescita degli endpoint mobili e desktop gestiti e protetti da Workspace One. Mentre l’eterogeneità degli endpoint si espandeva orizzontalmente, abbiamo anche visto il numero di endpoint scalare verticalmente per ognuno dei nostri clienti. Questo richiedeva chiaramente un’architettura molto più potente, in grado di funzionare su scala e di prosperare in questa crescente complessità degli endpoint” ha scritto Naveen Pitchandi, Director of Product di VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM).

Gli aggiornamenti annunciati ieri includono l’architettura a microservizi containerizzata di Workspace ONE SaaS, che secondo VMware è stata progettata per migliorare di 10 volte le prestazioni e la scalabilità. La gestione dei dispositivi e il caricamento delle schermate avvengono ora in una frazione di secondo anche per ambienti con milioni di dispositivi. Inoltre, grazie alla containerizzazione, le modifiche a un particolare componente hanno un impatto solo su quel componente. Questo riduce i rischi legati alle modifiche e aiuta a testare più a fondo ogni caso d’uso isolato. È anche più facile identificare e risolvere i problemi.

La containerizzazione consente anche di creare nuove funzionalità senza grandi dipendenze da altre funzionalità. La containerizzazione significa inoltre tempi di compilazione più brevi, sviluppo di funzionalità più rapido e correzione di bug più veloce. “Workspace One è ora strutturato in modo da essere consapevole dello stato desiderato del dispositivo e, quando rileva che il dispositivo si allontana da tale stato, esegue prontamente le attività necessarie per riportare il dispositivo allo stato desiderato”, continua Pitchandi. Nel caso dei desktop, questo carico di lavoro di calcolo può essere scaricato sul client per fornire rimedi offline a bassa latenza, ove possibile, e può essere gestito dal server per gli endpoint leggeri come i dispositivi mobili.

Altre nuove funzionalità annunciate da VMware includono:

Una nuova versione di Freestyle Orchestrator , una piattaforma di workflow-orchestrazione low-code che consente agli amministratori di Workspace One di automatizzare le attività di sistema e l’impostazione dei criteri

, una piattaforma di workflow-orchestrazione low-code che consente agli amministratori di Workspace One di automatizzare le attività di sistema e l’impostazione dei criteri Workspace One Marketplace, che fornisce una serie di contenuti pronti all’uso per gli amministratori di Workspace One, tra cui modelli, script e altre risorse per la gestione degli endpoint, l’esperienza utente e la sicurezza dello spazio di lavoro. Le integrazioni del Marketplace consentono alle aziende di collegare applicazioni cloud di terze parti e forniscono offerte preconfezionate per casi d’uso come l’onboarding e l’offboarding e l’ottimizzazione delle licenze.

“Queste modifiche renderanno Workspace One più facile e veloce da implementare, oltre che da mantenere e utilizzare” ha dichiarato Phil Hochmuth, program vice president della divisione Endpoint Management and Enterprise Mobility di IDC. “Inoltre, aprono Workspace One a scenari più ampi di integrazione e automazione dei sistemi con piattaforme cloud quali sicurezza, gestione dei servizi IT, analisi e suite e strumenti di produttività”.

VMware afferma che la nuova architettura e i miglioramenti delle prestazioni saranno disponibili a partire dalla seconda metà del 2023.