Talentia Software spinge sui servizi cloud, sfidando Oracle e SAP

C’è l’italiano Marco Bossi alla guida della business unit Human Capital Management di gruppo in Talentia Software, riorganizzata quest’anno per rivedere rivedere le priorità e uniformare le procedure.

Talentia Software è una multinazionale francese che opera nella produzione e vendita di software per la gestione delle risorse umane (HCM) e finanziarie (CPM) per le imprese di medie e grandi dimensioni. Concentrati nel middle market europeo, nel 2021 hanno trovato terreno fertile anche in fuori dall’UE, nell’ottica di un’espansione in nuovi Paesi strategici e di rafforzamento della presenza nei mercati esistenti.

L’obiettivo è di veicolare un messaggio che è nato a fine 2020, quello del Trasform to Perform, asse portante di 5 linee strategiche che segue l’azienda, dallo sviluppo di nuove generazioni di software, cloud, rafforzare e formare i partner, nuovi servizi business cloud e cambiamenti organizzativi.

La Business Unit HCM, come quella per il CPM, ha innanzitutto l’obiettivo di trovare un’unica governance centrale, una metodologia strategica nei diversi Paesi in cui l’azienda è presente, con un approccio che si focalizzi specificamente sul target del middle market a cui Talentia si rivolge.

ADV Il perimetro aziendale oggi passa dalla casa dei dipendenti HP Wolf Security - Metà dei dipendenti usa il PC anche per scopi personali e il 30% lascia che venga utilizzato da altri famigliari. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto? LEGGI TUTTO >> Metà dei dipendenti usa il PC anchee il 30% lascia che venga utilizzato da. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto?

I centri di ricerca Talentia (presenti in Italia, Francia e Romania) stanno lavorando sul potenziamento delle funzionalità delle due soluzioni, e dei nuovi moduli ad esse collegati, per renderli sempre più accessibili per avere un’interfaccia ancora più semplice e intuitiva, con nuovi strumenti di reportistica e l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale. Le aziende hanno bisogno di spazi di condivisione spingendo l’investimento verso il mobile e il multi-browser per l’interazione e la reportistica, necessari nei processi CPM e HCM.

Tutto il new business di Talentia si sposta dalle licenze software al mondo cloud, approccio fortemente apprezzato dalle aziende, tanto che per l’anno in corso si stima un incremento in Italia del 26%, rispetto al 2020 portando vantaggi per i clienti su temi come sicurezza e accessibilità. Una riorganizzazione che serve per rispondere a una forte richiesta del mercato e per garantire software costantemente aggiornati, rapidità di implementazione, configurazione semplice e sistemi che si integrano con le soluzioni già adottate.

I Business Services

Talentia Software ha implementato i Business Services, un nuovo servizio dedicato, ideato e sviluppato a livello EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), che consente di affiancare il cliente in tutte le necessità derivanti dall’utilizzo delle soluzioni in uso.

Business Services si fonda su tre pilastri: Governance, Assistenza tecnica e funzionale ed Evolutive, e viene offerto su più livelli, da quello base fino a garantire la totale leadership e padronanza sul progetto. “Si è passati da una modalità diretta a una indiretta, ribaltando le logiche del mercato, supportando il massaggio della trasformazione e, banalmente, dell’evoluzione, in base ai momenti del mercato e alle richieste dei clienti”, afferma Michele Serra Business Partner Development Director di Talentia Software

Per rafforzare l’offerta e renderla sempre più competitiva, Talentia nell’ultimo anno ha inoltre lavorato alla costruzione di un network di competenze di alto profilo (Competive Center), siglando importanti partnership strategiche che abilitano allo sviluppo del business e consentono di offrire un servizio di qualità al cliente.

“Il 2021 è stato un anno cruciale per la strategia di ampliamento della nostra rete dei partner e il 2022 vedrà il consolidamento di questo modello di business. – commenta Serra – Soluzioni innovative e di facile implementazione, struttura dedicata e percorsi di certificazione rappresentano un valore per i nostri partner commerciali che vogliono offrire supporto specialistico ai propri clienti”.

“Stiamo lavorando su più fronti per rendere la nostra offerta sempre più competitiva e in linea con le richieste del mercato – racconta Marco Bossi, Group HCM Business Unit Leader and Managing Director Italy di Talentia Software. – Una delle caratteristiche che ci contraddistingue è l’investimento continuo in tecnologie competitive e figure professionali altamente specializzate per fornire soluzioni all’avanguardia per i nostri clienti. Per il 2022 abbiamo in programma di ampliare l’organico del 10%, con un piano di assunzioni in ambito R&D, consulenza e marketing”.

Le novità del software Talentia HCM 12.1

L’azienda ha annunciato il rilascio di Talentia HCM 12.1, arricchito con un set di funzionalità per l’e-learning con aule virtuali e Continuous Feedback, volte ad aumentare la produttività e migliorare la UX. Tra le novità introdotte con il nuovo lancio sono disponibili funzionalità collaborative per costruire il budget annuale destinato alla formazione raccogliendo le richieste provenienti dai manager o dai dipendenti in modalità self-service. La raccolta delle richieste, la programmazione delle sessioni, l’iscrizione delle persone e la definizione del costo stimato ed effettivo dei corsi sono gestiti in modo automatico in un piano di formazione. L’intero processo, dalla raccolta dei bisogni fino all’esecuzione e follow-up, può essere monitorato attraverso delle dashboard dedicate.

Supporto HR

Talentia HCM 12.1 presenta una dashboard per supportare i responsabili della formazione e la funzione HR nel processo di gestione della formazione obbligatoria. Il sistema invia automaticamente tutte le richieste di formazione necessarie per soddisfare i requisiti normativi. Produce una stima del costo totale e fornisce elementi a supporto per gestire il follow up, creando sessioni di formazione e iscrivendo le persone. Con la nuova release e il modulo Training, la funzione che si occupa di Risorse Umane e Formazione può utilizzare un’integrazione pronta all’uso con Microsoft Teams per programmare corsi in modalità Virtual Classroom, con la creazione di appuntamenti e l’invio di inviti che saranno sincronizzati con i calendari Office di ogni iscritto.

Feedback, Reporting e Sicurezza

Altra novità introdotta con Talentia HCM 12.1 è il modulo di Continuous Feedback che consente di dare voce ai dipendenti per migliorare la loro motivazione, anticipare i rischi e realizzare le iniziative più indicate attraverso la richiesta e l’invio di feedback, di sondaggi e con la possibilità di analizzare il contributo di ciascuno, l’impegno e il livello di soddisfazione.

HCM 12.1 è stato arricchito con il nuovo modulo di reporting integrato che offre a HR e Manager una serie di opzioni aggiuntive per il reporting e l’analisi dei dati. Dalla creazione di report con MS Word, inclusi loghi, grafici e formattazione, alla possibilità di utilizzare l’analisi a griglia con dati pivot e grafici. Consente inoltre di avere costantemente a portata di mano tutte le analisi con la granularità voluta e selezionabile dall’utente.

Con la versione 12.1 è inoltre possibile rafforzare il livello di sicurezza dei dati attivando l’opzione di autenticazione a due fattori per utenti selezionati o per tutta l’azienda.