Cos’è il modello SaaS? Il software come servizio spiegato nel dettaglio

Il consumo di software come servizio è diventato la tendenza dominante per le applicazioni aziendali negli ultimi dieci anni. Ecco come il modello SaaS ha conquistato il mondo.

Una delle forme più popolari di cloud computing è il software come servizio (SaaS). È una delle tre principali categorie di cloud computing, insieme all’infrastruttura come servizio (IaaS) e alla piattaforma come servizio (PaaS). SaaS è diventato il modello di distribuzione del software dominante da quando ha debuttato sul mercato nei primi anni 2000.

Definizione di SaaS

SaaS sta per software as a service, il che significa che il software è ospitato da un provider di terze parti e consegnato ai clienti su Internet come servizio. Sebbene la maggior parte dei prodotti SaaS sia rivolta agli utenti aziendali, alcuni prodotti si sono dimostrati popolari tra i singoli consumatori, come l’app per prendere appunti Evernote o strumenti di finanza personale come TurboTax e Mint.

Nelle impostazioni aziendali, gli utenti accedono alle applicazioni di produttività o al software aziendale da un fornitore di servizi anziché dal data center privato della propria azienda. Microsoft 365 e Salesforce sono esempi comuni di tale software SaaS utilizzato nelle aziende che era stato precedentemente ospitato e distribuito dai data center delle aziende.

SaaS rappresenta una netta differenza rispetto al vecchio modello di acquisto una tantum di software che deve essere ospitato, implementato e gestito dagli stessi acquirenti. Il modello di consegna SaaS è abilitato da un’architettura multi-tenant, in cui un fornitore di servizi può distribuire più versioni dello stesso software da un singolo server fisico. Ogni utente o azienda ha la propria versione dell’applicazione, con le relative personalizzazioni, dati e controlli di accesso, ma da una base di codice condivisa che può essere modificata, aggiornata e gestita a livello centrale.

Di conseguenza, il software può essere acquistato da singoli o per un gruppo selezionato di utenti e pagato su base di abbonamento mensile o annuale per singola “postazione”, invece di fare un grande investimento iniziale in una licenza perpetua (permanente), iniziando così una lunga implementazione e impegnandosi in anni di manutenzione, aggiornamenti e contratti di supporto.

SaaS contro IaaS contro PaaS

SaaS si affianca all’infrastruttura come servizio (IaaS) e alla piattaforma come servizio (PaaS) come i tre modelli più popolari di consumo del cloud. IaaS fornisce gli elementi costitutivi per l’utilizzo di servizi cloud, come elaborazione, archiviazione, rete e monitoraggio, mentre PaaS assembla questi elementi costitutivi in una piattaforma di sviluppo software più facilmente consumabile.

SaaS è diverso in quanto non è principalmente rivolto agli sviluppatori di software. Invece, le applicazioni aziendali più diffuse come la posta elettronica, la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e gli strumenti di gestione finanziaria sono disponibili su richiesta da qualsiasi luogo tramite un browser Web, un computer desktop o un dispositivo mobile.

Vantaggi del modello SaaS per l’IT aziendale

Poiché i dipendenti sono diventati più distribuiti e remoti, SaaS consente agli utenti autorizzati di accedere a un’applicazione da qualsiasi luogo su qualsiasi dispositivo autorizzato, senza dover essere dietro il firewall aziendale. Ciò consente anche una maggiore collaborazione in tempo reale, poiché SaaS consente l’utilizzo simultaneo dello stesso strumento o documento.

SaaS offre inoltre alle aziende una maggiore flessibilità man mano che queste crescono, poiché devono pagare solo per i dipendenti che usano il software se l’utilizzo viene monitorato e gestito correttamente. Questo modello riduce anche l’onere di manutenzione sui team IT per rimanere aggiornati con le ultime versioni o installare patch come gli aggiornamenti di sicurezza, perché è il provider SaaS a gestire tutto questo.

Rischi e sfide del modello SaaS

SaaS presenta però anche una nuova serie di rischi, la maggior parte dei quali si riduce all’affidarsi a un provider di terze parti per mantenere la sicurezza e l’uptime dei propri servizi per gli utenti.

A differenza delle vecchie applicazioni aziendali altamente personalizzabili, i clienti dipendono dal provider anche per creare nuove funzionalità e eliminare i bug in modo tempestivo. Richiedono inoltre al provider di mantenere la disponibilità del software. Come abbiamo visto innumerevoli volte nell’era del cloud, le interruzioni di un fornitore di servizi possono interessare migliaia, se non milioni, di clienti contemporaneamente.

Esistono anche restrizioni alla portabilità che derivano da una crescente dipendenza da SaaS. Trasferire i dati CRM di un’intera azienda su Internet a un altro provider SaaS (o di nuovo a un data center privato) non è un’impresa da poco e richiederebbe una forte ragione per farlo.

Anche la sicurezza e la privacy sono problemi, soprattutto se un fornitore di servizi affidabile subisce una violazione dei dati. Tuttavia, il consenso del settore è che la sicurezza SaaS è molto più forte della sicurezza nella maggior parte dei data center aziendali, anche se una violazione del provider SaaS interesserà molti più utenti di una violazione in un singolo data center privato.

Esempi di società SaaS

Il concetto di software come servizio come lo conosciamo oggi è stato introdotto da Marc Benioff e Parker Harris di Salesforce nei primi anni 2000. Oggi Salesforce non è solo un colosso SaaS, ma anche il leader di mercato nel software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Il modello Salesforce ha generato innumerevoli altre aziende che forniscono il loro software come servizio, tra cui l’archiviazione di file con Dropbox e Box, il software di collaborazione con Microsoft 365 e Google Workspace, la messaggistica con Slack, le applicazioni per le risorse umane e la finanza con Workday e il software di service desk IT con ServiceNow. La maggior parte delle aziende di software aziendale si è debitamente orientata per offrire il proprio software come servizio o almeno con prezzi on-demand, come ora impone il mercato.

All’altra estremità della scala, ci sono nuove startup SaaS che spuntano continuamente, cercando di rendere disponibile su richiesta qualsiasi cosa, dalle applicazioni di dichiarazione dei redditi al software di firma elettronica.