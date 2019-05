Slack si allea con Zoom per migliorare la collaborazione video

La partnership tra Slack e Zoom annunciata nei giorni scorsi potrebbe rivelarsi disruptive per i mercati della unified communication as a service (UCaaS) e della collaborazione tra team.

Slack ha stretto una partnership con il fornitore di videocomunicazione cloud Zoom in una chiara mossa progettata per potenziare le proprie capacità video. L’accordo è stato svelato durante l’evento Slack Frontiers dei giorni scorsi. Zoom, che come Slack si sta preparando per una quotazione in borsa, compete con il suo software Zoom Meetings con Cisco Webex, Skype for Business (ora parte di Microsoft Teams), Google Hangouts Meet e altri. L’azienda ha a listino anche offerte e servizi per sale conferenze e sistemi telefonici.

Analogamente a Slack, Zoom ha un ecosistema aperto di integrazioni con altri fornitori di software cloud e ha registrato un fatturato di 330,5 milioni di dollari nel 2019, con un aumento del 118% rispetto all’anno precedente. Raúl Castañón-Martínez, analista senior di 451 Research, ha definito l’integrazione Slack/Zoom “molto significativa e potenzialmente disruptive per i mercati della unified communication as a service (UCaaS) e della collaborazione tra team”.

“Entrambi i produttori sono cresciuti a tassi di crescita senza precedenti e stanno cambiando il modo in cui gli utenti di migliaia di organizzazioni svolgono il lavoro di squadra, aprendo diverse modalità di interazione tra gli utenti”. Slack si è affidato in gran parte al proprio ecosistema di partner per fornire funzionalità video per gli utenti. Oltre a Zoom, Slack si integra infatti con diverse aziende di comunicazione video tra cui BlueJeans, join.me, Webex Meetings, appear.in e LogMeIn’s GoToMeeting.

“Nonostante l’acquisizione di Screen Hero (un fornitore di software per la condivisione dello schermo), la capacità di comunicazione sincrona di Slack è stata relativamente rudimentale rispetto a quella offerta da fornitori come Cisco, RingCentral o Microsoft” ha dichiarato Tim Banting, analista principale di Ovum. La partnership con Zoom potrebbe aiutare Slack a “competere in modo più efficace con questi rivali, anche se ciò richiede una vera e propria piattaforma piuttosto che un approccio in stile suite utilizzato da alcuni concorrenti”.

L’attuale integrazione con Zoom, che consente agli utenti di lanciare uno Zoom Meeting direttamente da Slack usando il comando /zoom, è diventata molto popolare tra gli utenti di Slack. Brad Armstrong, vice presidente per lo sviluppo del business e lo sviluppo aziendale di Slack, ha detto durante il suo intervento a Slack Frontiers che l’integrazione di Zoom è già utilizzata mensilmente da più di 10.000 team Slack, numero aumentato del 200% rispetto a un anno fa.

Finora gli sviluppatori di Slack hanno utilizzato l’API di Zoom per consentire agli utenti di accedere all’app da Slack. Ora “stiamo raddoppiando l’integrazione e stiamo andando più in profondità con la partnership”, ha affermato Armstrong. Ma esattamente come? Lo ha spiegato sempre Armstrong all’evento della scorsa settimana.

Gli utenti Slack saranno in grado di visualizzare ulteriori dettagli della riunione e vedere chi è impegnato in una chiamata prima di unirsi. Inoltre, le integrazioni annunciate di recente con Google Calendar e l’Outlook Calendar consentiranno agli utenti di Slack di partecipare a una riunione con un clic tramite un pulsante su una notifica del calendario. In più gli amministratori di Slack saranno in grado di modificare l’impostazione predefinita per l’icona del telefono di un’area di lavoro per avviare immediatamente una conversazione in Zoom.

Ci sono anche piani per l’integrazione con il servizio Zoom Phone recentemente svelato, che supporterà le chiamate ad altri utenti Slack su connessioni cellulari, dati o Wi-Fi. Zoom Phone potrebbe consentire ai clienti di portare rapidamente filiali e personale remoto online senza investire in apparecchiature di telefonia aggiuntive tramite il sistema basato su cloud di Zoom. “Questa mossa essenzialmente abilita la piattaforma del flusso di lavoro di Slack in chiave UC (Unified Communications) e rende facile per i team organizzare riunioni con un’esperienza di facile integrazione attraverso il cliente”, ha affermato Banting.

“L’integrazione più profonda e ampia con Zoom aiuterà insomma a colmare una lacuna nel portafoglio di Slack e aumenterà la sovrapposizione con le funzioni offerte tradizionalmente dai fornitori UCaaS”, ha dichiarato Castañón-Martínez. Allo stesso tempo i fornitori di UCaaS si sono mossi per aggiungere funzionalità di collaborazione del team alle loro piattaforme. Entrambe le mosse hanno implicazioni per i piani di acquisto dei clienti.

“Anche se non è probabile che succeda a breve termine, questa sovrapposizione porterà più in là nel tempo a un numero significativo di aziende che valuteranno se i loro requisiti di comunicazione aziendale potranno essere completamente affidati a Slack e se ciò potrà sostituire in toto le soluzioni UCaaS esistenti”, ha concluso Castañón-Martínez.