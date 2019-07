Slack: lavori in corso sull’app desktop per prestazioni migliori

Slack sta apportando modifiche alla sua applicazione desktop, aggiungendo l’accesso offline e potenziando il software per tempi di caricamento più rapidi. I recenti sforzi per migliorare l’app desktop sono stati evidenziati all’evento Slack Frontiers lo scorso anno e il prossimo aggiornamento, grazie al quale l’app dovrebbe aprirsi il 33% più velocemente rispetto a prima, sarà disponibile per gli utenti nelle prossime settimane.

Anche le chiamate fatte ai membri del proprio team tramite l’app dovrebbero essere più veloci fino a 10 volte. “Ciò potrebbe significare la differenza tra presentarsi a una riunione in tempo o no”, ha scritto i giorni scorsi Slack in un post sul blog aziendale. “Questi momenti possono sommarsi rapidamente, dandovi più tempo per concentrarvi sui compiti più importanti.”

Slack ha anche affermato che l’app desktop funzionerà in modo più efficiente, con una riduzione in alcuni casi del 50% dell’utilizzo della memoria. Mentre molti utenti potrebbero non essere consapevoli della modifica, quelli che passano abitualmente da applicazioni pesanti per la memoria possono trarne vantaggio.

“Questi cambiamenti sono per lo più nascosti e non dovrebbero essere notati dagli utenti” ha affermato Larry Cannell, direttore della ricerca presso Gartner. “Le aziende che utilizzano un gran numero di workspace vedranno probabilmente prestazioni desktop più snelle per gli utenti. Non ho mai sentito parlare di problemi prima, ma è positivo che Slack abbia riconosciuto i limiti nel loro approccio attuale e si sia mosso per risolverli”, ha continuato Cannell.

Inoltre, l’app desktop sarà presto disponibile offline, il che significa che gli utenti senza una connessione Internet saranno ancora in grado di avviare il software e visualizzare le conversazioni. La scorsa settimana Slack ha anche annunciato che resetterà le password per gli utenti che potrebbero essere stati interessati da un hack del 2015. L’incidente ha consentito agli hacker di accedere a un database contenente informazioni sul profilo come nomi utente e password crittografate. Gli aggressori hanno anche inserito un codice che rubava le password in testo semplice mentre venivano immesse dagli utenti, spingendo Slack a incoraggiare i clienti a reimpostare le password.

Di recente la società è stata informata anonimamente che le credenziali degli utenti relative agli account registrati su Slack durante l’incidente di sicurezza del 2015 potrebbero essere interessate. Ciò ha spinto alla decisione di resettare le password per tutti gli account attivi durante quel periodo. “Non abbiamo motivo di credere che qualcuno di questi account sia stato compromesso, ma crediamo che questa precauzione valga ogni inconveniente che il reset potrebbe causare”, si legge in un post di Slack. “Tuttavia, riconosciamo che ciò può essere una seccatura per gli utenti interessati e ci scusiamo.”

Coloro che hanno cominciato a usare Slack dopo il 2015 (circa il 99% della sua attuale base di utenti secondo la stessa compagnia) non sono apparentemente interessati da ciò. Ricordiamo che Slack ha 10 milioni di utenti attivi ogni giorno secondo le ultime statistiche rilasciate a gennaio. La società ha recentemente completato con successo la sua quotazione pubblica con una valutazione di circa 19,5 miliardi di dollari nel suo primo giorno di negoziazione, ma è sotto la pressione della rivale Microsoft, la cui app Teams ha 13 milioni di utenti giornalieri.

Il CEO di Slack Stewart Butterfield ha minimizzato la minaccia competitiva alla conferenza di Fortune Brainstorm Tech la scorsa settimana, sottolineando che Microsoft è diventata famosa di fronte al dominio di IBM ma ha ceduto nella ricerca a Google, che a sua volta ha visto il suo social network essere surclassato da Facebook.

“La lezione di tutto ciò è che un’azienda più piccola, se riesce davvero ad attrarre clienti, in alcuni casi ha un po’ di vantaggio rispetto a un operatore storico di grandi dimensioni con più linee di business”, ha detto Butterfield, secondo cui più un’azienda diventa grande, più è difficile mantenere un focus sulla qualità dell’esperienza utente.

“Qualunque cosa faccia Microsoft continueremo a fare la stessa cosa che faremmo per i nostri clienti”, ha affermato. “Quindi, se le prestazioni della nostra applicazione, come il numero di millisecondi necessari per l’avvio, sono importanti per i clienti, ce ne occuperemo. Se i canali condivisi sono una caratteristica importante, la svilupperemo”.