Red Hat Enterprise Linux 8 Beta: le principali novità

Red Hat ha reso disponibile la versione beta di Red Hat Enterprise Linux 8. Costruito sulla base del successo della versione precedente, Red Hat Enterprise Linux 8 Beta offre centinaia di miglioramenti e dozzine di nuove funzionalità, con nuove capacità progettate per aiutare la piattaforma a guidare la trasformazione digitale e alimentare l’adozione dell’hybrid cloud senza impattare i sistemi di produzione esistenti.

Red Hat Enterprise Linux 8 Beta introduce il concetto di Application Streams per fornire userspace package più semplicemente e con massima flessibilità. I componenti userspace possono aggiornarsi più velocemente dei package dei sistemi operativi core e senza dover attendere le nuove versioni. Numerose versione dello stesso pacchetto, ad esempio un linguaggio interpretato o un database, possono essere resi disponibili per l’installazione tramite un application stream, favorendo l’agilità e le versioni personalizzate di Red Hat Enterprise Linux senza interferire con la stabilità della piattaforma o di specifiche implementazioni.

Oltre a un’architettura core più evoluta, Red Hat Enterprise Linux 8 Beta offre:

Networking

Red Hat Enterprise Linux 8 Beta supporta un più efficiente networking Linux nei container tramite IPVLAN, collegando i container inseriti nelle macchine virtuali (VM) ai networking host con un impatto minimo su throughput e latenza. Comprende inoltre un nuovo TCP/IP stack con Bandwidth e Round-trip propagation time (BBR) congestion control, che assicura maggiori prestazioni, minor latenza e packet loss ridotta per servizi Internet-connected come streaming video o hosted storage.

Sicurezza

Come per tutte le versioni di Red Hat Enterprise Linux precedenti, Red Hat Enterprise Linux 8 Beta porta con sé hardened code e security fix agli utenti to enterprise, insieme all’esperienza nella sicurezza software che Red Hat può vantare. Con Red Hat Enterprise Linux 8 Beta, Red Hat punta a offrire il più sicuro sistema operativo per il cloud ibrido.

Container Linux

Red Hat ha fissato uno standard con l’introduzione del supporto enterprise per Linux container in Red Hat Enterprise Linux 7. Oggi, i container Linux sono diventati un componente critico della digital transformation offrendo un percorso per applicazioni più flessibili e portabili e Red Hat si conferma all’avanguardia di questa migrazione con Red Hat Enterprise Linux 8 Beta.

System management

La crescita di Linux nei datacenter aziendali ne richiede la gestione e, frequentemente, nuovi system administrator si trovano a dover amministrare footprint di sistemi complessi o a svolgere attività particolarmente difficili. Red Hat Enterprise Linux 8 Beta aiuta i system administrator con tutti i livelli di esperienza con svariati miglioramenti a partire da un unico pannello di controllo nella Red Hat Enterprise Linux Web Console che offre un’interfaccia semplificata per gestire in modo più semplice i server Red Hat Enterprise Linux sia in locale sia in remoto, comprese le macchine virtuali.

File system e storage

Una funzionalità nuova in Red Hat Enterprise Linux 8 Beta è Stratis, un volume-managing file system per una più sofisticata gestione dei dati. Stratis astrae le complessità inerenti al data management tramite API, abilitando queste funzionalità senza che i system administrator si preoccupino delle nuance sottostanti, offrendo così un più efficace e veloce file system.