Qlik Sense Cloud Business è un servizio messo a disposizione lo scorso anno da Qlink, che va ad arricchire la precedente offerta Qlik Sense Cloud. Si tratta di una soluzione che consente a piccole e medie imprese, privati o gruppi di lavoro di creare, gestire, e collaborare con la Visual Analytics e con tutta la semplicità del cloud.

Alimentato dal motore di indicizzazione associativa QIX, il servizio offre sicurezza, scalabilità e performance della piattaforma di Visual Analytics di Qlik. Con un accesso più semplice e un servizio su abbonamento, i clienti possono sfruttare Qlik Sense Cloud Business, senza dover affrontare investimenti eccessivi.

Qlik Sense Cloud Business: le funzionalità

Qlik Sense Cloud Business mette a disposizione una interfaccia drag-and-drop, una visualizzazione evoluta e l’esperienza associativa in un client reattivo HTML5, per consentire analisi in movimento da qualsiasi dispositivo, sfruttando le funzioni interattive, touch e drill senza dover procedere con ulteriori aggiornamenti. Inoltre, le funzioni di gestione dei dati consentono agli utenti di combinare dati provenienti da fonti eterogenee – cloud incluso – caricati on-premise, e ottenuti da applicazioni di terze parti, per creare velocemente app di analisi complete e interattive.

Rispetto alle offerte di Qlik Sense Cloud Basic e Plus, Qlik Sense Cloud Business integra ulteriori funzionalità di sicurezza e gestione, focalizzandosi sull’offrire a gruppi di professionisti all’interno delle organizzazioni la possibilità di applicare e gestire app di analisi. Tra queste si segnalano un’area di lavoro di gruppo che consente agli utenti di collaborare, creare, revisionare e accedere a contenuti e app, migliorando la collaborazione senza penalizzarne la flessibilità.

Qlik Sense Cloud Business offre anche uno spazio che raccoglie i dati di gruppo e che permette a tutti gli utenti di fornire informazioni riutilizzabili e coerenti, velocizzando il processo di elaborazione di nuove app ed eliminando l’ipotesi di mantenere alcune app una volta che le necessità dell’azienda si siano evolute nel tempo. Da segnalare infine le reti di gruppo condivise, che offrono molteplici network condivisi che gli utenti potrebbero essere invitati a seguire, con la possibilità di controllare quali utenti hanno accesso a quali app.

I prezzi di Qlik Sense Cloud Business

A differenza del piano tariffario gratuito previsto per la versione base di Qlik Sense Cloud, adatto a chi vuole iniziare ad usare il servizio, la soluzione aziendale di Qlik Sense Cloud Business è studiato per i team di lavoro, ponendosi come supporto per la collaborazione e la personalizzazione delle analisi. Il costo per questa versione è di 25 dollari ad utente al mese.

Aggiornamento del 11/08/2017 a cura di Valentina Colazzo