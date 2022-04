Sitefinity: la piattaforma per massimizzare l’esperienza digitale degli utenti

La soluzione di Progress offre strumenti intuitivi e intelligenti per i professionisti del marketing, e un ambiente flessibile ed estensibile per gli sviluppatori web

Aziende e utenti sono sempre più esigenti, e le attuali piattaforme di sviluppo web non riescono più a supportare le richieste degli utenti sempre più digitalizzati.

Allo stesso modo le aziende faticano a creare nuove esperienze per i loro clienti cercando di stare al passo con i cambiamenti del mercato.

È in questo contesto che Progress ha sviluppato la soluzione Sitefinity Data eXperience (DX), la piattaforma web marketing che permette di gestire i contenuti e l’esperienza degli utenti consentendo di ottimizzare il time to market delle aziende.

Le caratteristiche di Sitefinity DX

Sitefinity è il sistema di gestione dei contenuti intuitivo multi sito, multilingue e multicanale che permette analisi dettagliate sul comportamento degli utenti, identificazione del pubblico, messaggistica su misura e marketing digitale pronti all’uso, in ambito ecommerce B2B e B2C e ricerca di siti su misura per il business di qualsiasi azienda.

Unisce alla semplicità d’uso la scalabilità dei progetti offrendo una piattaforma su misura adatta ad attuare strategie aziendali specifiche tra cui: crescita, fidelizzazione, acquisizione e altro ancora!

La piattaforma ideale sia per sviluppatori sia per esperti di marketing

Grazie agli strumenti intuitivi e intelligenti di Progress Sitefinity per i professionisti del marketing, e alla piattaforma flessibile ed estensibile per gli sviluppatori web, entrambi i tipi di team possono facilmente offrire esperienze uniche ai loro clienti aumentando il ROI e riducendo il costo totale.

Sitefinity DX è offerto sul mercato italiano sia nella modalità con fruizione della piattaforma in loco, dove la soluzione è installata fisicamente su un server aziendale (Sitefinity DX On Premise), sia in modalità Cloud, dove la piattaforma scalabile e personalizzabile aiuta le organizzazioni IT a ridurre la complessità dell’infrastruttura (Sitefinity DX Cloud).

Sitefinity Cloud è una piattaforma completa ospitata su Azure da Progress, che riduce al minimo la necessità di gestione dell’infrastruttura interna, utilizzando un’infrastruttura scalabile automatica con disponibilità a seconda del livello di servizio del 99% e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Nella versione premium è in grado di supportare fino a 1.200 visualizzazioni di pagina al secondo superando le richieste del moderno mercato digitale.

Sul sito italiano di Sitefinity potrai trovare maggiori informazioni riguardanti la soluzione e compilare il form per richiedere un contatto o scrivere all’indirizzo info@soluzioniprogress.it.

About Progress

Dedicata a promuovere il business in un mondo guidato dalla tecnologia, Progress (Nasdaq: PRGS) aiuta le aziende a guidare cicli più rapidi di innovazione, alimentare lo slancio e accelerare il loro percorso verso il successo. In qualità di fornitore affidabile dei migliori prodotti per sviluppare, distribuire e gestire applicazioni ad alto impatto, Progress consente ai clienti di sviluppare le applicazioni e le esperienze di cui hanno bisogno, distribuire dove e come vogliono e gestire tutto in modo sicuro. Centinaia di migliaia di aziende, tra cui 1.700 società di software e 3,5 milioni di sviluppatori, dipendono da Progress per raggiungere i propri obiettivi con fiducia. Scopri di più su http://www.progress.com e seguici su LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram.