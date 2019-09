4 Udemy

Udemy offre probabilmente la più vasta gamma di corsi per professionisti IT, su argomenti che spaziano da devops e automazione a linguaggi programmazione e gestione della sicurezza della rete. I principali vantaggi di Udemy sono due: è possibile ricercare i corsi in base al proprio livello di esperienza e i costi sono inferiori rispetto alle altre opzioni qui proposte.

Il formato e la certificazione dei corsi Udemy sono certamente limitati, ma è l’ambiente ideale per coloro che vogliono approfondire le loro competenze open source o cimentarsi in modo informale in un nuovo ambito.