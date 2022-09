19 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 18:00



Il secondo Webinar tratterà delle nuove funzioni di ricerca introdotte con Excel 365 a confronto con le loro corrispondenti “tradizionali”, della funzione “Più.se” che rende più semplice la gestione di condizioni multiple che fino a ora richiedevano l’utilizzo di funzioni SE annidate. Sarà dedicato anche uno spazio alle nuove funzioni per l’unione di più stringhe di testo, proponendo alternative più moderne alla classica “CONCATENA”.

24 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 18:00

Modalità Zero slide e vantaggi per gli iscritti

I webinar si terranno in modalità Zero Slide, e prevederanno invece esempi pratici in modo che i partecipanti possano immediatamente rendersi conto del vantaggio delle nuove funzioni e siano invogliati ad utilizzarle affiancandole o sostituendole alle funzioni tradizionali.

Per via della modalità altamente interattiva con il pubblico, la partecipazione in diretta è riservata ai primi 40 iscritti, che potranno anche avere a disposizione una registrazione del webinar e ottenere uno sconto del 10% sui servizi di consulenza dell’autrice.