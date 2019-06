Le reti legacy continuano a rallentare le distribuzioni di Office 365

Zscaler, azienda specializzata nella sicurezza cloud, ha annunciato oggi la pubblicazione dell’edizione 2019 dell’indagine Office 365 Migration Survey, che prende in esame l’esperienza delle aziende con Office 365 e mostra come gli aggiornamenti dei dispositivi gateway e l’eccessiva latenza della rete continuino a ritardare le distribuzioni del software di produttività di Microsoft.

Il sondaggio ha mostrato che il 41% delle imprese ha rilevato che la congestione della rete è un fattore significativo che influisce sull’esperienza dell’utente. Per risolvere i problemi di rete, quasi la metà delle aziende intervistate sta prendendo in considerazione l’uso di connessioni Internet dirette, in grado di ridurre la congestione ed eliminare la latenza causata dal traffico di backhauling.

“Le moderne applicazioni cloud richiedono architetture cloud evolute. Molte aziende installano erroneamente Office 365 sulle loro attuali reti legacy, cosa che comporta per gli utenti un’esperienza di bassa qualità e interruzioni delle connessioni” ha affermato Punit Minocha, SVP of Business and Corporate Development, Zscaler. “Office 365 è stato progettato per essere posizionato il più vicino possibile all’utente, ma le reti tradizionali non offrono la stessa possibilità”.

Lo studio ha inoltre evidenziato i principali motivi per la migrazione a Office 365:

Minor complessità IT (60%)

Migliore affidabilità delle applicazioni (52%)

Riduzione dei costi (50%)

Tuttavia, quasi il 40% degli intervistati ha dichiarato che la necessità di aggiornare le appliance gateway ha ritardato di gran lunga la loro distribuzione di Office 365. Inoltre, il 63% del campione ha affermato che la collaboration di Office 365 ha sofferto a causa di problemi di prestazioni della rete. Tali problemi di rete sono la ragione per cui la guida alla connettività di Microsoft consiglia connessioni a Internet dirette, che ottimizzano la connettività ai servizi cloud.