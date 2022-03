C’è un’importante novità per chi usa e ama le soluzioni office open source: Onlyoffice ha lanciato la major release 7.0 della sua suite Onlyoffice Docs, con molte nuove funzionalità tra cui spiccano gli oForm, dei moduli interattivi con campi compilabili che aprono un’intera gamma di opportunità di automazione della gestione documentale.

Onlyoffice è nato come progetto di collaborazione per team interni, sviluppato da Ascensio System, fornitore IT con sede a Riga (Lettonia), ma poi è stato reso pubblico con grande successo, e oggi supera i 7 milioni di utilizzatori in tutto il mondo. Nel tempo le sue funzionalità sono state ampliate, e molti esperti ora le considerano all’altezza non solo di altri progetti open source come LibreOffice, ma anche delle suite di Google, Apple e della stessa Microsoft.

Onlyoffice Docs comprende i tre editor tipici delle suite office – documenti, fogli elettronici e presentazioni, totalmente compatibili con MS Office e disponibili per Windows, Linux e MacOS – e si può estendere con Onlyoffice Workspace, pacchetto di produttività completo che comprende CRM, progetti, calendario, email e gestione documenti. Molte le versioni di Onlyoffice disponibili: c’è quella personale gratuita, fruibile direttamente da browser (senza scaricare nulla), quelle sempre personali e gratuite per desktop e mobile (Android e iOS), e quelle Community (ancora gratuita), Developer ed Enterprise (a pagamento), tutte utilizzabili online o scaricabili sul proprio server.

oForm, per automatizzare i processi di business

Tornando alla versione 7, come accennato gli oForm sono sicuramente la novità principale. Per capire cosa sono questi moduli compilabili, immaginate le funzionalità di Microsoft Office Content Controls, aggiungete la flessibilità di configurazione di Adobe Forms, e rendete il tutto disponibile online come open source.

L’obiettivo è aiutare gli utenti a ridurre il tempo per creare documenti standard, ottimizzare il document management, e automatizzare molti processi di business. Gli oForm infatti permettono di creare tutti i tipi di documenti con parti compilabili: ordini, accordi legali, contratti, report, moduli di iscrizione, questionari, eccetera. Si possono creare da zero – anche online in modo collaborativo – o a partire da template docx esistenti, modificandoli secondo le esigenze, e salvare in formato PDF o oForm (un formato creato ad hoc), in modo da poterli condividere e compilare online.

Le altre novità: funzioni, collaborazione e usabilità

La versione 7 di Onlyoffice poi presenta molte altre novità, come la possibilità di proteggere i fogli elettronici mediante password, il supporto per le tabelle di query, la possibilità di sostituzione automatica di URL testuali con link attivi (hyperlink), e di salvare le presentazioni anche in PNG e JPG. Inoltre è più facile inserire le transizioni nelle slide e far partire automaticamente le animazioni.

Quanto alla parte di collaborazione, gli spreadsheet ora hanno una funzione di cronologia per navigare nelle versioni precedenti del documento e se necessario ripristinarle. Inoltre i commenti ora si possono ordinare per comodità sia cronologicamente che per autore. Miglioramenti anche nell’usabilità: il “dark mode” riposa gli occhi e riduce il consumo energetico, è più facile definire le scorciatoie da tastiera, ed è più ampia la gamma degli ingrandimenti (zoom) del documento.

Infine una novità in ottica open source: con la versione 7 Onlyoffice ha reso disponibile a tutti il codice sorgente delle funzioni di editing professionale, tra cui confronto dei documenti, controlli dei contenuti, e gli stessi moduli compilabili.