Office 2021: prezzi e nuove funzionalità delle due nuove versioni

Office 2021, rivolto ai consumatori e alle piccole imprese, è disponibile in due versioni: Office Home and Student 2021 e Office Home and Business 2021. Ecco prezzi e caratteristiche.

Microsoft ha rivelato il prezzo delle sue versioni con licenza perpetua di Office 2021 e ha elencato le caratteristiche e le funzionalità che ha preso da Office 365 e inserito nella nuova suite.

Office 2021, rivolto principalmente ai consumatori e alle piccole imprese, è stato lanciato lanciato martedì 5 ottobre, lo stesso giorno del lancio di Windows 11. Il mese scorso, Microsoft ha presentato Office LTSC 2021, l’acronimo che sta per “Long-Term Support Channel”, come Office con licenza perpetua per clienti commerciali e governativi. A differenza di Office 2021, Office LTSC 2021 non è venduto al dettaglio ma è disponibile solo tramite contratti multilicenza.

Il nuovo Office è disponibile in due versioni: Office Home and Student 2021 e Office Home and Business 2021. Il primo include Excel, OneNote, PowerPoint, Teams e Word, mentre il secondo aggiunge Outlook. In base ai termini di licenza di Microsoft, solo Home e Business possono essere utilizzati per scopi aziendali. Ogni versione è disponibile in edizioni per Windows (Windows 10 o 11) o macOS (le tre versioni più recenti) e può essere eseguita su un solo dispositivo.

ADV L’IT as-a-service e le opportunità dei finanziamenti PNRR e NexGen EU Dell Technologies - Come il modello IT as-a-Service e i finanziamenti NextGen EU e PNRR possono essere gli strumenti giusti per erogare i servizi digitali richiesti dal business e dal mercato. ISCRIVITI ORA >> Come il modello IT as-a-Service e i finanziamenti NextGen EU e PNRR possono essere gli strumenti giusti per erogare i servizi digitali richiesti dal business e dal mercato.

Office Home and Student 2021 costa 149 euro, mentre per Office Home and Business 2021 bisogna pagare 299 euro. I prezzi sono rimasti identici a quelli delle omonime versioni di Office 2019, lanciato sul mercato alla fine del 2018. Microsoft aveva precedentemente affermato che non avrebbe aumentato i prezzi per queste edizioni.

Office Home and Student 2021 e Office Home and Business 2021 saranno supportati solo per cinque anni, metà del decennio storico ricevuto dalle precedenti suite di Microsoft. Sebbene Microsoft non abbia ancora confermato la data, si prevede che il supporto cesserà il 13 ottobre 2026.

Benvenuti in seconda classe!

Microsoft ha preso l’abitudine di “denigrare” la sua licenza perpetua Office ogni volta che la menziona, preferendo di gran lunga spingere l’alternativa ad abbonamento Office 365 o l’ancora più costoso Microsoft 365. E la cosa si è ripetuta per questa nuova versione. “Microsoft 365 è il modo migliore per accedere alle app e alle funzionalità più recenti che aiutano a rimanere produttivi, protetti e connessi”, si legge sul blog di Microsoft. “Tuttavia, sappiamo che alcuni clienti preferiscono ancora una versione senza abbonamento delle app principali di Office per PC e Mac, motivo per cui stiamo rilasciando Office 2021”.

Microsoft si sente offesa dal fatto che deve ancora offrire un’alternativa agli abbonamenti quando ricorda costantemente ai potenziali acquirenti che la loro scelta di licenza perpetua non ha feature che Office 365 invece ha.

Eppure Microsoft si è impegnata a fare almeno un altro Office con licenza perpetua. A febbraio, Jared Spataro, vicepresidente aziendale per Microsoft 365, dichiarava infatti: “Sono felice di confermare il nostro impegno per un’altra versione in futuro”. Per un elenco di ciò che Microsoft si è degnata di aggiungere a Office 2021 dal set di Office 365, consultate questo documento di supporto.