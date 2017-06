Si chiama Dictate ed è un nuovo add-on per Office sviluppato da Microsoft Garage, il team interno a Redmond specializzato in progetti sperimentali. Come dice il nome stesso, Dictate ha come obiettivo quello di dettare vocalmente testo all’interno delle applicazioni di Office come Word, Excel, Powerpoint e Outlook, con un supporto per ora limitato a 20 lingue e con anche funzionalità di traduttore automatica in 60 lingue.

Sempre utilizzando la dettatura vocale, è possibile anche formattare il testo e aggiungere segni di punteggiature, fattore sempre a rischio quando si utilizzano simili sistemi. Dictate funziona grazie all’integrazione di tecnologie e funzionalità derivate da Cortana, dalle Api di Bing Speech e da Microsoft Translator.

È disponibile per il download gratuito qui nelle versioni per 32 o 64 bit e, come requisiti minimi per utilizzarlo, sono richiesti almeno Windows 8.1 o versioni successive, Office 2013 o seguenti e .Net Framework 4.5.0 o release più recenti.

Al momento Dictate è add-on sperimentale e non si sa se potrà mai diventare un software vero e proprio supportato da Microsoft, ma la sua utilità è indubbia e, dai primi commenti approdati in rete, pare anche che funzioni piuttosto bene.