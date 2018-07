A ottobre Microsoft aumenterà del 10% il prezzo della suite Office 2019 con licenza perpetua. Gli aumenti fanno parte di una strategia più ampia, ha affermato Wes Miller, un esperto di analisi su Microsoft. “Se si osservano altri leggeri aumenti dei prezzi annunciati, si capisce come Microsoft punti chiaramente a incoraggiare i clienti che hanno finora evitato Office 365 o Microsoft 365 a ripensarci”, ha twittato Miller.

Alcuni giorni fa Microsoft ha annunciato l’aumento dei prezzi sul suo sito web dedicato ai partner. “I prezzi commerciali di Office 2019 aumenteranno del 10% rispetto ai prezzi attuali”, ha affermato la società. Secondo una FAQ separata (qui il PDF), l’aumento di prezzo di Office 2019 “rappresenta il valore aggiunto significativo al prodotto nel tempo e rispecchia meglio i costi e la domanda dei clienti e si allinea ai prezzi del cloud”.

Altri aumenti di prezzo in arrivo

Office 2019 non sarà l’unico componente a vedere un aumento di prezzo. L’aumento del 10% previsto per l’1 ottobre varrà anche per Windows Server 2019 Standard Edition, Exchange, SharePoint Server e Project Server. Cosa forse ancora più importante, anche le CAL (licenze di accesso client) necessarie ai PC per accedere alle informazioni sul software server di Microsoft vedranno un aumento. I prezzi per Enterprise CAL e Core CAL (suite che raggruppano diverse CAL separate) aumenteranno del 10%, ma l’RDS per Device CAL (RDS è l’acronimo di Remote Desktop Service) salirà addirittura del 30%.

L’ultima volta che Microsoft aveva aumentato i prezzi sulla versione perpetua della licenza di Office era stata nel 2010 con il debutto di Office 2010. Microsoft classifica il suo software in base a come viene pagato, distinguendo tra una licenza acquistata a titolo definitivo da una che è essenzialmente “noleggiata” perché è pagata nel tempo, come un abbonamento. Il termine licenza perpetua si riferisce a una licenza software che viene pagata con una tariffa unica e anticipata e che in cambio dà al compratore il diritto di utilizzare tale software per sempre. In altre parole, la licenza non ha una data di scadenza e gli utenti possono eseguire la suite per tutto il tempo che desiderano. Il software on-premises è, per definizione, installato su dispositivi e server di un’azienda o di una società.

Sebbene Microsoft abbia difeso le modifiche appena annunciate, incluso il nuovo prezzo per la licenza perpetua di Office 2019, affermando di voler “creare coerenza e trasparenza nei nostri canali di acquisto” e di convincere i clienti a “realizzare i risparmi sui costi a lungo termine passando al cloud”, Miller la pensa un po’ diversamente.

Una chiara preferenza per gli abbonamenti

Se Microsoft avesse una macchina del tempo, ha detto l’analista, avrebbe iniziato direttamente con gli abbonamenti in stile Office 365 per il suo software, non con i pagamenti una tantum. “In un mondo perfetto, per quanto riguarda Microsoft, tutto quello che avremmo sarebbe Office 365”, ha detto Miller riferendosi alla famiglia di piani di abbonamento che combinavano software client installati localmente e servizi basati su cloud. “Ma siamo in un mondo in cui le aziende investono ancora pesantemente in soluzioni on premises”.

Secondo Miller l’aumento di prezzo di Office 2019, dei prodotti server e delle CAL fa parte dello sforzo di Microsoft per “spostare la colonna del software locale con licenza perpetua locale alla colonna del software in abbonamento basato su cloud. E se il prezzo più elevato della prima colonna aiuta a spingere più clienti verso il risultato desiderato, così sia”.

Se è vero che il prezzo più alto per Office 2019 è destinato ad avere una maggior rilevanza mediatica, in realtà l’aumento dei prezzi delle CAL per l’accesso ai server locali potrebbe essere l’aspetto più importante della strategia generale di aumento dei prezzi, “in parte perché a ottobre l’aumento del 10% sarà il terzo aumento di prezzo per queste licenze. Microsoft ha infatti aumentato i prezzi delle CAL anche per i due predecessori più recenti di Office 2019, ovvero Office 2016 e Office 2013. Con l’arrivo delle ultime due generazioni, le CAL utente sono state aumentate del 15% ogni volta”, ha confermato Miller.

Non è chiaro se Microsoft abbia in mente altri cambiamenti di prezzo, ad esempio a Office 365. Ma se la teoria di Miller è corretta, è improbabile che ciò accada, dal momento che l’aumento dei prezzi per la licenza perpetua e il software locale è destinato proprio a motivare i clienti a rivolgersi ad alternative come appunto Office 365.

“Sarà più difficile da ottobre per le aziende optare per le licenze in uso perpetuo (Office 2019) rispetto a Office 365, quando si confronteranno i due prodotti da un punto di vista puramente economico”, ha affermato Miller. Microsoft ha rilasciato versioni preview di Office 2019 sia per Windows, sia per macOS destinate ai clienti commerciali e, più recentemente, versioni beta di applicazioni integrate come Exchange 2019. Manca ancora una data di uscita definitiva per Office 2019, ma l’aumento del 10% annunciato per il primo giorno di ottobre fa supporre che la nuova versione della suite di produttività di Microsoft arriverà poco dopo.