Microsoft ha annunciato un nuovo piano a pagamento per Microsoft 365. Si tratta di Microsoft 365 Basic, che costerà solo 2 euro al mese o 20 euro all’anno e sarà disponibile a livello globale a partire dal 30 gennaio.

È chiaro che Microsoft 365 Basic è ideato per aggiungere nuovi utenti e per sfruttare il più possibile i benefici del modello di software in abbonamento, fortemente voluto e ricercato da Microsoft da diversi anni a questa parte. La nuova offerta non è affatto male, anche se c’è un piccolo (o grande) limite da considerare: gli abbonati a Microsoft 365 Basic non avranno infatti accesso alle versioni desktop di Word, Excel e PowerPoint, ma solo alle rispettive versioni web e mobile.

Inoltre, rispetto allo storage di 1 TB di OneDrive disponibile se si sottoscrive un abbonamento a 365 Personal o 365 Family, per il piano 365 Basic Microsoft fornirà solo 100 GB di spazio di archiviazione cloud. Basic 365 offre anche l’accesso al supporto di Microsoft sia per Windows 11, sia per Microsoft 365, mentre la versione gratuita di Microsoft 365, che include le versioni web/mobile di Microsoft 365 e solo 5 GB di spazio di archiviazione cloud, non lo fa. Il nuovo piano riceverà anche i link di condivisione protetti da password in OneDrive e altre feature di sicurezza entro la fine dell’anno.

Oltre al nuovo piano di Microsoft 365, Microsoft prevede di comunicare meglio come vengono archiviati i file OneDrive. “Con questo aggiornamento si ottiene una panoramica semplificata dell’utilizzo dello spazio di archiviazione su Microsoft 365, inclusi OneDrive, Outlook e altro ancora“, si legge in una nota ufficiale di Microsoft.

Su questo versante Microsoft suddividerà vari componenti della quota di archiviazione. Nell’esempio qui sopra si vede come apparirà agli occhi dell’utente questa nuova suddivisione e si tratta di un altro modo per aiutare a ripulire la posta in arrivo di Outlook da aggiungere alle modalità che Microsoft già fornisce.