Microsoft ha annunciato nelle scorse ore che nella seconda metà del 2021 distribuirà almeno un’altra suite Office con licenza perpetua sia per Windows, sia per macOS. La versione perpetua di Office è quella che un’azienda acquista una volta con un pagamento anticipato, in genere come parte di un contratto di multilicenza, piuttosto che “affittata” pagando canoni di abbonamento mensili come nel caso di Office 365.

Il pagamento di una licenza perpetua fornisce i diritti per eseguire la suite di applicazioni per tutto il tempo che si desidera, anche molto tempo dopo che Microsoft smette di fornire aggiornamenti di sicurezza se l’utente è disposto a correre dei rischi. Questa versione può essere installata su un solo PC o Mac e quindi è legata a quel dispositivo, non al suo utente corrente.

La dichiarazione che Office avrebbe continuato a essere venduto sotto forma di licenza perpetua non era inaspettata. Due anni fa, quando Microsoft ha lanciato Office 2019, il dirigente del marketing Jared Spataro aveva dichiarato: “Ci impegniamo a realizzare un’altra versione con licenza perpetua in futuro”.

Microsoft ha per ora detto nulla sul successore di Office 2019 a parte definire la sua finestra di rilascio di sei mesi. “Condivideremo ulteriori dettagli sui nomi ufficiali, i prezzi e la disponibilità di tutti questi prodotti in seguito”, ha affermato Microsoft in un post riguardo al prossimo Office e altri software relativi a Office. Tuttavia, alcune ipotesi possono essere dedotte dal comportamento di Microsoft nel passato.