Una nuova e interessante feature offerta da Excel 2016 è Ricerca Intelligente (Smart Lookup in inglese), che permette di effettuare ricerche mentre si sta lavorando a un foglio di calcolo. Basta cliccare con il tasto destro del mouse in una cella con una o più parole e scegliere Ricerca Intelligente dal menu che appare subito dopo.

Così facendo, Excel 2016 utilizza Bing per compiere una ricerca web sulla parola (o sulle parole) presente nella cella e riporta sull’apposito pannello a destra la definizione, le corrispondenti pagine di Wikipedia e risultati dal web. Se vi serve solo la definizione della parola, cliccate sul link Definizione nel pannello, mentre per altre informazioni cliccate sul link Esplora.

Per termini generici come rimborsi o ritorno sugli investimenti Ricerca Intelligente funziona bene, ma, almeno basandoci sulla nostra esperienza, non aspettatevi che questa funzione ricerchi informazioni finanziarie che volete inserire nel vostro foglio di calcolo.

Quando infatti abbiamo cercato Tasso d’inflazione in Francia nel 2016, abbiamo ottenuto risultati per la UEFA 2016 e altre informazioni che ci dicevano che il 2016 era un anno bisestile. E quando abbiamo cercato con Ricerca Intelligente Produzione d’acciaio in Italia, i risultati ottenuti riportavano alla pagina Wikipedia dell’Italia.

Tenete conto che per utilizzare Ricerca Intelligente in Excel o in altre app di Office 2016, potreste dover prima attivare la funzionalità dei servizi intelligenti di Microsoft, che raccolgono i termini delle ricerche e alcuni contenuti dai vostri fogli di calcolo e da altri documenti. Se poi siete preoccupati per la privacy, dovete decidere se valga la pena o meno sacrificarne un po’ per eseguire ricerche direttamente dall’app.

Se non avete attivato i servizi intelligenti, quando aprite Ricerca Intelligente vi apparirà una messaggio che vi chiede di farlo. Una volta accettata la richiesta, i servizi intelligenti saranno abilitati in tutte le applicazioni di Office 2016.