Abbiamo già parlato recentemente di Onlyoffice Docs, alternativa open source delle suite office di Microsoft, Google e Apple. Una peculiarità di questo progetto è che Onlyoffice Docs fa parte di Onlyoffice Workspace, un pacchetto di produttività e collaborazione completo, con moduli di project management, CRM, email e calendar, di cui è disponibile da oggi la versione 12, gratuita per uso personale o per team fino a 5 utenti (la versione Business costa 5 euro per utente/mese), e fruibile sia in cloud, sia on-premise su server Windows o Linux.

Come tutte le major release, Onlyoffice Workspace 12 offre decine di miglioramenti e ampliamenti. Vediamo velocemente i principali.

Nel modulo di Gestione documenti, la versione 12 dispone di una finestra di file sharing più intuitiva e con opzioni aggiuntive, per esempio il blocco della stampa, download e copiatura del file, o delle impostazioni di condivisione. Da oggi inoltre si può lavorare con altri utenti su server web remoti da client WebDAV, ed è stato significativamente rivista la gestione dei file PDF, aggiornando il lettore integrato, e semplificando navigazione, apertura dei link, e conversione dei PDF in DOCX per modifiche ai documenti in pochi clic, senza dover usare applicazioni di terze parti. Altre opzioni di visualizzazione e conversione includono i file DjVu, XML, XPS e OXPS, EPUB, FB2, HTML, DOTX, OTT, XLTX e OTS, POTX e OTP, e altri file basati su macro.

In ambito Email, Onlyoffice Workspace 12 aggiunge la sincronizzazione IMAP e un’opzione di backup e restore del mail server. Il mail aggregator potenziato permette di gestire più velocemente le mailbox collegate, la conferma di lettura si aggiunge a quella di ricezione, e si possono taggare nei messaggi altri utenti Workspace inserendoli così tra i destinatari.

Nel modulo di Team Management la novità principale è la possibilità di creare rubriche CadDAV basate sui dati degli utenti Workspace. La versione 12 introduce poi il login tramite account Apple o Microsoft, e l’inserimento dell’eventuale account Telegram nelle informazioni di contatto.

In ambito Calendari in Onlyoffice Workspace da oggi è più facile creare eventi: nel campo descrizioni si può formattare il testo, aggiungere liste e link attivi, e allegare documenti. In ambito Progetti invece sono stati aggiornati i report User Activity e Project List e aggiunto l’elemento periodi di tempo in tutti i report in cui è necessario. In più si possono taggare utenti nei commenti ai task di progetto per coinvolgerli, e spostare con drag-and-drop i sub-task di progetto per riassegnarli nel modo più veloce.

Gli sviluppatori hanno poi semplificato la migrazione di Onlyoffice Workspace da Google ai server dell’utente, e ovviamente migliorato la sicurezza, essendo Onlyoffice Workspace strutturalmente pensato per dare massima priorità a privacy e protezione dei dati. Per esempio è stato rivisto il meccanismo di apertura documenti in Private Rooms, e la funzione di ricerca testi Elasticsearch è ora in un container separato per le versioni self-hosted. Inoltre nei profili utente si può controllare la lista delle connessioni utilizzate per accedere al portale, con possibilità immediata di cambiare password e disattivare connessioni sospette.

La versione 12 di Onlyoffice Workspace, che comprende anche diversi miglioramenti generali per esempio nel “look and feel” di vari elementi della suite, è già disponibile per le versioni self-hosted, mentre lo sarà nei prossimi giorni per le versioni cloud.