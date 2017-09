Adobe e Microsoft hanno siglato una nuova partnership strategica per aumentare la produttività e l’efficienza in azienda. A partire da oggi infatti Adobe Sign, il servizio di firma elettronica disponibile attraverso Adobe Document Cloud, entra a far parte del portfolio di soluzioni Microsoft, tra cui Office 365.

Microsoft Teams, il nuovo servizio di collaborazione basato su chat disponibile per gli utenti business nella piattaforma di produttività cloud Office 365, diventa inoltre uno strumento per la collaborazione all’interno di Adobe Creative Cloud, Document Cloud ed Experience Cloud.

Le prime soluzioni integrate successive all’accordo e disponibili nelle prossime settimane includono: