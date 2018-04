Trend Micro ha comunicato che nel corso dell’intero 2017 la sua soluzione Cloud App Security ha rilevato e bloccato 3,4 milioni di minacce ad alto rischio indirizzate a Office 365. Cloud App Security è una soluzione che protegge Microsoft Office 365, OneDrive for Business e le piattaforme online SharePoint.

Agisce come un secondo livello di protezione dopo che le email e i file sono stati scansionati dalla sicurezza interna di Office 365. L’obiettivo di Cloud App Security è contrastare la proliferazione delle minacce email, utilizzando il machine learning e le analisi sandbox per malware, ransomware, truffe Business Email Compromise e altre minacce avanzate. La soluzione è in grado di rilevare sia le minacce conosciute, sia quelle sconosciute, che cercano di infiltrarsi nei servizi cloud.

Nel dettaglio Cloud App Security ha rilevato 65.000 tra trojan, worm, virus e backdoor. Grazie ad un motore potenziato, la soluzione di Trend Micro nel corso del secondo trimestre è stata in grado di intercettare 50.000 ransomware e 3.000 truffe Business Email Compromise. Il machine learning e le sandbox hanno fermato più di 260.000 minacce email sconosciute, 2,9 milioni di link maligni e 190.000 email di phishing, per un totale di 3,4 milioni di minacce che tentavano di penetrare i sistemi attraverso le email.

Questi dati dimostrano come le email rimangano un vettore di infezione comune per le minacce e secondo le cifre di Trend Micro nel 2017 il 94% di ransomware è stato veicolato tramite la posta elettronica, mentre le truffe Business Email Compromise hanno visto una crescita del 106%.

“L’anno scorso siamo diventati il primo vendor di email security a utilizzare dei filtri anti malware basati sul machine learning” ha dichiarato Gastone Nencini, Country Manager Trend Micro Italia. “Il machine learning in pre-esecuzione individua i malware sconosciuti prima delle analisi sandbox e permette decisioni più veloci sui file sospetti. Queste capacità sono integrate in Cloud App Security e proteggono al meglio gli utenti di Office 365”.