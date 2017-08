TeamViewer è il software per il controllo remoto utilizzato non solo dai reparti IT, ma anche dagli utenti meno esperti di tecnologia, attraverso il quale possono risolvere i problemi da remoto e intervenire su computer, tablet e telefoni sfruttando diverse nuove funzionalità, o accedere ai propri PC in ufficio mentre sono a casa per lavorare da remoto insieme ai colleghi per la messa a punto di presentazioni e altri progetti.

In merito all’ultima versione disponibile, pubblicata lo scorso novembre, Andreas Koenig, CEO di TeamViewer, ha dichiarato: “Il software TeamViewer è nato con l’obiettivo di consentire un accesso semplice e funzionale ai dispositivi remoti attraverso una connessione sicura per tutti. Con la nuova versione TeamViewer 12 e gli oltre 15 aggiornamenti che questa racchiude, gli utenti potranno disporre di un supporto remoto semplice e senza problemi”.

TeamViewer 12, le funzioni disponibili

L’ultima versione disponibile è TeamViewer 12, che aggiunge alcune funzionalità alle versioni precedenti, come ad esempio la piattaforma cross mobile-to-mobile per il controllo remoto e la condivisione dello schermo per i sistemi Android, iOS e Windows Phone, mentre gli amministratori di sistema possono identificare facilmente tutte le connessioni in entrata e controllarle sulla console di gestione, in modo da garantire una maggiore sicurezza e di performance migliorate.

Tra le ultime funzionalità aggiunte a TeamViewer 12 si può trovare anche un facile roll-out delle policy di impostazione su qualsiasi numero di dispositivi, inoltre TeamViewer fornisce al personale IT la possibilità di un facile controllo dei settaggi impostati su un particolare dispositivo, inoltre è possibile una integrazione con OneDrive for Business. Rispetto alle versioni precedenti è stata aumentata di venti volte la velocità delle funzionalità di trasferimento dei file (fino a 200 MB/s) e migliorata anche in modo sostanziale la capacità di frame rate fino a 60 fps.

I prezzi di TeamViewer

TeamViewer 12 è disponibile gratis per gli utenti privati e può essere scaricato dal sito ufficiale di TeamViewer, mentre per gli utenti aziendali sono disponibili tre diversi piani tariffari:

la versione Business ha un costo di 579 euro iva esclusa e fornisce licenza per utente singolo, la gestione dei dispositivi, i moduli cliente personalizzabili, PC2PC, Mobile2PC e Wake-on-LAN;

ha un costo di 579 euro iva esclusa e fornisce licenza per utente singolo, la gestione dei dispositivi, i moduli cliente personalizzabili, PC2PC, Mobile2PC e Wake-on-LAN; la versione Premium ha un prezzo di 1089 euro iva esclusa e aggiunge la licenza multi-utente (floating), la gestione utenti, il protocollo di connessione utente e 1 canale con utente simultaneo;

ha un prezzo di 1089 euro iva esclusa e aggiunge la licenza multi-utente (floating), la gestione utenti, il protocollo di connessione utente e 1 canale con utente simultaneo; infine la versione Corporate da 2299 euro iva esclusa completa le funzionalità dei piani tariffari precedenti con il protocollo di connessione utente e del dispositivo, 3 canali (utenti simultanei), la distribuzione massiva e 12 mesi di assistenza prioritaria.

Aggiornamento del 16/08/2017 a cura di Valentina Colazzo