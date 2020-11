Ad oggi, adattarsi alla trasformazione digitale è una necessità, indipendentemente dal settore di appartenenza. La nuova economia digitale richiede che le aziende abbiano un’adeguata tecnologia per competere e godere di un team di persone appassionate, talentuose ed esperte è sempre sinonimo di un vantaggio quando si tratta di ottenere la giusta implementazione e differenziazione agli occhi dei clienti.

La rivitalizzazione degli ambienti cosiddetti “legacy” accelera l’innovazione. Le aziende e le imprese stanno affrontando una nuova era alla quale devono adattarsi per continuare a competere.

Grazie a nuovi modelli che realmente funzionano e attraverso nuove innovazioni e capacità di business, le aziende iniziano un percorso di crescita sicuro. Da oltre vent’anni Axway supporta i propri clienti aiutandoli ad integrare le loro soluzioni e accompagnandoli verso la trasformazione digitale, su più di 11.000 realtà in 100 Paesi.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

La nostra esperienza pluriennale come fornitori di soluzioni di Managed File Transfer, B2B Integration, API Management, nonché per la Content Collaboration, rappresenta il nostro valore davanti ai clienti ed al mercato. Axway trasforma le tradizionali infrastrutture IT, facilitando i progetti innovativi e dando nuovi stimoli alle organizzazioni ed alle realtà che hanno bisogno di crescere seguendo un percorso sicuro, consentendo loro la monetizzazione di nuovi flussi di lavoro e migliorando l’accesso ai dati per una maggiore efficienza operativa.

Con AMPLIFY™, Axway enterprise integration platform, puoi partire dalla tua infrastruttura IT, gestendola sempre on-premise, ma rendendola cloud-ready, pronto ad arricchire la tua esperienza come utente! Potrai velocizzare i processi di innovazione lavorando con noi sull’integrazione, le API e la delivery dei servizi essendo inoltre in grado di gestire in modo sicuro dati e processi di terzi.

L’innovazione più veloce

Danilo Labovic, Vice President South Europe di Axway, afferma: “La nostra piattaforma consente di unificare sia la soluzione API di Axway che le soluzioni di terze parti attraverso un unico punto di controllo, nonché la necessità emergente di gestire microservizi in ambienti diversi, sia nel cloud che on premise”.

Axway AMPLIFY offre funzionalità di integrazione ibrida accelerando l’utilizzo e l’implementazione di nuove integrazioni. Questa peculiarità è essenziale date le dinamiche di mercato che suggeriscono l’eliminazione delle barriere di integrazione, poiché rallentano la customer experience e lo sviluppo della trasformazione digitale.

L’IT sta affrontando nuove sfide come mai prima d’ora. Sfide che si riferiscono ai tagli di bilancio, alle difficoltà nel raggiungere il cloud e svariati progetti. La piattaforma elimina la complessità dell’integrazione. Conforme alla politica IT, si adatta alle esigenze del momento, consentendoti di accedere ai dati in modo più efficiente, senza esporre la tua azienda a rischi. È possibile, infatti, collaborare e condividere i dati in modo sicuro al di fuori dei confini della propria azienda, rispettando le politiche di visibilità e audit dei processi.

Consente inoltre di risparmiare sui costi del cloud e aumentare la scalabilità spostando i silos di integrazione locale nel cloud, estendendo al contempo il valore dei modelli di integrazione tradizionali come file, transazioni e messaggi abilitandoli tramite le API.

Soluzioni adattate alle capacità digitali

Danilo Labovic afferma che Axway consente esperienze digitali uniche grazie a soluzioni che accelerano la trasformazione digitale, creando nuovi canali di business, riducendo i costi e aumentando la flessibilità del business. “La piattaforma di integrazione è utilizzata da aziende di ogni settore e dimensione. In Italia, tra i nostri clienti, abbiamo importanti aziende che si affidano alla nostra tecnologia all’avanguardia per svolgere la propria attività digitale”, precisa.

Senza dubbio, le informazioni aziendali e le loro capacità digitali sono il principale valore. Axway assicura una maggiore interoperabilità tra i sistemi, gli strumenti e i team interni, riducendo i tempi di sviluppo di prodotti e servizi software, con una conseguente diminuzione del time to market.

Le API collegano gli ecosistemi mostrando informazioni, funzioni e processi, integrandoli in nuove applicazioni, prodotti e servizi che offrono un maggiore valore commerciale. AMPLIFY API Management fornisce ampiamente questo aspetto per creare, distribuire e scalare le API in maniera più sicura ed economica. La soluzione sta nel saper gestire la complessità e quindi essere in grado di gestire tutte le capacità digitali, sia in cloud che on-premise, attraverso API Gateway. Questo è il vantaggio di AMPLIFY API Management.

Altri motivi per innovare

Inoltre, attraverso la piattaforma Axway, le organizzazioni possono guidare l’innovazione aziendale con un trasferimento di file aggiornato e sicuro. AMPLIFY Managed File Transfer fornisce un modo centralizzato e sicuro per trasferire e scambiare file internamente ed esternamente con piena visibilità end-to-end e conformità normativa.

L’azienda è specializzata inoltre nella content collaboration. Syncplicity è un sicuro strumento di enterprise content collaboration che aiuta le aziende a creare un luogo di lavoro digitale.

Data la crescente complessità delle reti business-to-business e della connettività cloud, l’EDI non è più sufficiente. Axway dispone di AMPLIFY B2B Integration che guida l’innovazione utilizzando API e servizi cloud per ridefinire lo scambio di dati aziendali con la massima sicurezza.

Altrettanto importante è AMPLIFY App Development che contribuisce alla creazione di esperienze mobile. Le sue capacità di sviluppo si estendono anche alle tecnologie e ai dispositivi del futuro per interagire agilmente con gli utenti finali. Fornisce velocemente nuove iniziative digitali e sfrutta gli ecosistemi di sviluppatori, partner e clienti.

Per quanto riguarda i piani di espansione della società in Italia, Labovic afferma: “Il nostro obiettivo, nel mercato italiano, è introdurre la piattaforma di integrazione AMPLIFY di Axway al servizio di tutti i clienti che hanno bisogno di funzionalità di integrazione ibrida per accelerare la ricerca, l’utilizzo e l’implementazione di nuove integrazioni”.