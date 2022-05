I dati oggi sono ovunque: nei data center, nelle postazioni edge utilizzate da chi lavora da remoto, sui dispositivi mobili e nei diversi ambienti cloud. Gestire dati aziendali così distribuiti significa dover affrontare nuovi problemi di mobilità e sicurezza.

È necessario, innanzitutto, affrontare la logistica dei dati, ovvero capire come portare i dati da un luogo all’altro, e ripensare l’approccio alla sicurezza. Quando tutti i dati si trovavano nel data center aziendale, era possibile proteggerli innalzando un rigido perimetro di sicurezza intorno all’azienda. Ora invece è necessario adottare principi Zero Trust: secondo il modello di responsabilità condivisa del cloud, è responsabilità dell’azienda assicurarsi che i propri dati siano sicuri e accessibili in base alle normative e alla compliance.

Le aziende oggi hanno bisogno di gestire i propri dati ovunque si trovino in modo veloce, efficace e sicuro. L’approccio alla gestione dei dati dovrebbe quindi iniziare con la protezione e il backup, per aiutare a ripristinare i dati in caso di interruzione dell’attività o di attacchi ransomware.

Il modo migliore per evitare i silos è implementare una soluzione centralizzata di gestione dei dati che protegga e permetta di gestire i dati – nel cloud e on premises – utilizzando una singola interfaccia amministrativa. Oggi le società di gestione dei dati come Cohesity offrono anche un’ulteriore resilienza attraverso soluzioni di disaster recovery-as-a-service (DRaaS), che permettono di scegliere se gestire tutto da soli o lasciare che il provider DRaaS si concentri sulla gestione dell’infrastruttura.

Proteggere più facilmente i propri dati ora è possibile. Adottando un approccio alla piattaforma di data management di prossima generazione, si riducono complessità e costi legati alla gestione dei dati. Ciò permette di seguire la strategia operativa migliore per il proprio business, evitando problemi di mobilità dei dati e riuscendo a ripristinarli velocemente in caso di attacco.

di Manlio De Benedetto,

Director System Engineering

Cohesity