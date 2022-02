GoTo a supporto delle PMI italiane con GoTo Connect e GoTo Resolve

GoTo ha lanciato in Italia la nuova soluzione di comunicazione GoTo Connect e GoTo Resolve, un nuovo strumento di supporto per le piccole e medie imprese.

GoTo, a seguito del suo recente rebrand da LogMeIn, ha presentato nuovi prodotti e una nuova app unificata per il mercato italiano. Il primo prodotto unified-communications-as-a-service (UCaaS) è GoTo Connect, mentre per la gestione e il supporto IT è stato presentato GoTo Resolve. Entrambi sono uniti da un’unica applicazione, un sistema amministrativo e un’esperienza utente convergente.

GoTo Connect

GoTo Connect offre un’esperienza UCaaS che riunisce le soluzioni di collaborazione di GoTo in una nuova applicazione unificata e sicura. Le sue funzioni includono un sistema di telefonia cloud virtuale personalizzabile per le piccole e medie imprese e un’esperienza unificata con gestione delle chiamate, sistema di riunioni video, capacità di contact center e molto altro.

Ulteriori caratteristiche includono integrazioni profonde con Facebook per migliorare le comunicazioni per i team che si rivolgono ai clienti nei loro portafogli multicanale, widget WebChat che filtrano le interazioni dei visitatori del sito web direttamente nelle code di chat e altro ancora in arrivo.

GoTo Resolve

Questo nuovo prodotto all-in-one, che può essere distribuito rapidamente in termini di minuti e non di giorni, semplifica la gestione e il supporto IT delle PMI, riunendo le funzionalità di accesso remoto, gestione e supporto di GoTo con un nuovo set di strumenti di supporto e ticketing conversazionale. L’architettura di sicurezza zero-trust protegge gli endpoint dalle minacce informatiche e dalle vulnerabilità della supply chain.

Su questo versante i controlli di accesso zero-trust di GoTo Resolve adottano un approccio “never trust, always verify” in cui tutte le azioni sensibili (come l’accesso remoto e le attività di automazione) richiedono una seconda, esclusiva verifica da parte di chiunque e ogni cosa.

A margine dei due nuovi prodotti, è stato presentato anche il nuovo GoTo Partner Network, pensato per fornire al crescente ecosistema di partner ulteriori modi per attrarre clienti e aumentare le entrate. I partner attuali e nuovi possono ora beneficiare di ulteriori investimenti in marketing, nuove integrazioni e supporto per diverse tipologie di partner (MSP, rivenditori e distributori). Il programma include un modello formalizzato di tiering con benefici associati relativi alle prestazioni per creare ulteriori opportunità di guadagno per la fornitura di supporto remoto, gestione degli endpoint e prodotti UCaaS e CCaaS alle PMI.