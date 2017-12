Veeam Software, fornitore di soluzioni per l’Availability for the Always-On Enterprise, ha annunciato il lancio di Veeam Availability Suite (VAS) 9.5 Update 3 (U3), che gestisce la totalità dei dati ed assicura la disponibilità per tutti i carichi di lavoro, virtuali fisici o cloud, gestendoli con un unico pannello di controllo Veeam.

La nuova versione di VAS punta a consentire alle aziende di sostituire le soluzioni di backup legacy, che hanno rallentato la business transformation, e di garantire la disponibilità in tutta l’azienda con una singola piattaforma.

Queste le principali caratteristiche di Veeam Availability Suite 9.5 Update 3.

Grazie alla gestione integrata per Veeam Agent for Microsoft Windows 2.1 e Veeam Agent for Linux v2, gli utenti usufruiranno dell’implementazione e la gestione centralizzata degli agenti, riducendo la complessità e migliorando l’usabilità attraverso un unico pannello di controllo di gestione per i carichi di lavoro virtuali, fisici e basati su cloud. Veeam Agent for Microsoft Windows 2.1 include la protezione per i cluster di failover server Microsoft Windows Server mission-critical, mentre Veeam Agent for Linux v2 aggiunge la possibilità di eseguire il backup di un repository Veeam Cloud Connect, il supporto per i repository di backup scale-out come target di backup e la crittografia lato sorgente.

Il supporto di Veeam per VMware Cloud su AWS consente alle aziende di implementare le soluzioni Veeam Availability senza interruzioni su ambienti cloud ibridi, privati e pubblici basati su VMware.

VAS 9.5 Update 3 integra l’espansione della partnership strategica tra IBM e Veeam per includere l’integrazione con IBM Spectrum Virtualize , estendendo le capacità di integrazione degli storage snapshot a IBM Storwize e SAN Volume Controller basato su storage array. Veeam Universal Storage, basata su API, l’integrazione basata su API aiuterà gli utenti comuni a risparmiare tempo, ridurre i costi di manodopera e raggiungere tempi e obiettivi di recupero inferiori.

Veeam ha intensificato la nuova partnership Lenovo con l'integrazione VAS 9.5 Update 3 storage snapshot per la serie V Lenovo Storage . Inoltre, la serie DS di Lenovo è stata recentemente certificata Veeam Ready come target per lo storage di backup primario, offrendo ai clienti Veeam e Lenovo una soluzione più completa.

Veeam ha aggiunto infine il monitoraggio e la reportistica dell'Agent, nonché il Data Sovereignty Compliance Reporting dei Dati a Veeam ONE, la componente di gestione del SAV 9.5 Update 3. Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti finali avranno accesso a linee guida e strumenti aggiuntivi progettati per assisterli attraverso nuovi rigorosi requisiti di conformità in materia di backup e protezione dei dati.

“Grazie alla Veeam Availability Suite 9.5 Update 3 stiamo offrendo ai nostri clienti il più importante rilascio nella storia decennale di Veeam. In un’unica ed unificata soluzione Veeam, i clienti possono infatti gestire completamente l’ambiente, che sia virtuale, fisico o cloud, e garantire l’Availability per qualsiasi applicazione, dato o cloud” ha commentato Peter McKay, Co-CEO and President di Veeam.