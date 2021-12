Software italiano, smeup acquisisce Europe Consulting

L’azienda acquisita, fondata nel 2002, è specializzata in soluzioni gestionali per il settore logistico e ha sede a Gallarate

Smeup ha annunciato l’acquisizione del 100% delle quote dell’azienda Europe Consulting di Gallarate (VA), specializzata in soluzioni gestionali per il settore della logistica.

Europe Consulting, spiega un comunicato, è presente sul mercato da 20 anni, ha 20 collaboratori, e ha sviluppato particolari competenze nelle soluzioni dedicate alla logistica, alla gestione del magazzino fisico per gli operatori logistici e, in particolare, per aziende che gestiscono magazzini conto terzi. È IBM Business Partner ed è specializzata anche in soluzioni di business intelligence.

Con questa acquisizione, continua il comunicato, smeup continua la sua politica di crescita per linee esterne passando per progetti industriali di lungo termine, dopo le operazioni che nel 2021 hanno riguardato un ramo d’azienda di Archivist, ASI di Padova (ne abbiamo scritto qui), VM Sistemi di Faenza (ne abbiamo scritto qui), e l’ingresso nel capitale sociale di Progetto 6.

Inoltre il gruppo, che ha sede legale a Erbusco (BS) e altre 14 sedi nel nord e centro Italia, con 505 collaboratori e 2450 clienti in Italia e nel mondo, rafforza l’offerta nell’ambito logistica e trasporti, e la propria presenza sul territorio italiano.

“Questa operazione ha per noi una duplice importanza: va a coprire a livello territoriale la provincia di Varese e allo stesso tempo, dal punto di vista dei clienti e di proposta al mercato, ci permette di rinforzare la nostra offerta di soluzioni applicative e consulenziali nel mondo della logistica. Dopo l’acquisizione di Data dea, specializzata in soluzioni per il mercato dei trasporti e della logistica, infatti, Europe Consulting si configura in perfetta continuità e completamento sulle tematiche specifiche per questo settore”, dichiara nel comunicato Roberto Magni, Vice President & General Manager BSA (Business Software Applications) di smeup.

“L’ingresso nel gruppo di Europe Consulting è per smeup un’operazione molto rilevante che integra le operazioni realizzate nel corso dell’ultimo anno, finalizzate a dare sempre più spazio a tematiche di sviluppo specifiche e verticali. L’unione delle competenze e la fusione delle metodologie ci offre la possibilità di porci sul mercato con più forza e capacità di esecuzione. Questa logica è esattamente in linea con la vision smeup basata sul concetto di “aggregazione delle intelligenze” per valorizzare il know-how e i processi tipici delle aziende e delle loro persone, utilizzando le potenzialità delle tecnologie”, ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente smeup.

“Siamo veramente felici di partecipare personalmente e con la nostra Società̀ allo sviluppo di un gruppo solido e ben radicato nel mercato che allarga il nostro raggio d’azione. Attraverso il contributo del gruppo avremo la possibilità di supportare i clienti a 360 gradi con un ampio ventaglio di soluzioni e servizi che vanno ad integrare il nostro offering”, dichiara nel comunicato Massimo Zampollo, Presidente Europe Consulting.

A garanzia di continuità, precisa il comunicato, Massimo Zampollo, Marco Poma e Paolo Poma, attualmente nel CDA di Europe Consulting, manterranno le attuali mansioni direttive e operative, e i ruoli di tutti i collaboratori rimarranno invariati.