OpenText, azienda specializzata nell’Enterprise Information Management (EIM), ha annunciato con l’Enhancement Pack 2 (EP2) il secondo enhancement pack di OpenText Release 16, la piattaforma integrata di digital information che consente ai clienti di digitalizzare qualsiasi processo aziendale e di gestire i flussi informativi in tutta l’azienda.

Con la versione 16 OpenText fornisce nuove interfacce utente per aumentare l’usabilità, oltre a una ricerca più intelligente, analytics e reporting embedded e mobilità per migliorare l’esperienza utente. Focalizzato sull’ottimizzazione del cloud, sulla mobilità, su una UI smart, sull’automazione, sulla flessibilità, sul servizio self service e sulla collaborazione creativa, EP2 offre un’integrazione più profonda e più ampia all’interno della piattaforma OpenText e con altre applicazioni aziendali leader.

Queste le principali caratteristiche del’Enhancement Pack 2.

Experience Suite

EP2 offre una singola piattaforma unificata di CCM e un percorso di aggiornamento per tutti i clienti Exstream e Communications Center (StreamServe e PowerDocs). EP2 introduce inoltre una nuova implementazione sicura e conveniente delle outbound voice e web surveys cloud-based per OpenText Qfiniti che migliora gli insight collegando le risposte dell’indagine direttamente alla corrispondente interazione con i clienti.

Business Network

Il nuovo supporto mobile per Active Orders consente ai clienti di rivedere, accettare o rifiutare gli ordini in corso e fornire supporto alla forza lavoro mobile per la gestione degli ordini. Inoltre, un nuovo servizio di notifica di eventi fornisce avvisi in tempo reale e migliora la produttività con notifiche di stato accurate e tempestive.

Process Suite

Miglioramenti temporali e di sicurezza semplificano e velocizzano lo sviluppo delle applicazioni. È stata inoltre migliorata l’integrazione con Extended ECM, in modo che le applicazioni a basso codice siano in grado di creare connessioni più strette tra i contenuti e i processi aziendali.

Content Suite

I miglioramenti nell’interfaccia utente intelligente semplificano il flusso di lavoro, la collaborazione, la visualizzazione e la gestione dei record. EP2 include anche nuovi widget di visualizzazione e reporting dei dati, una nuova esperienza mobile e un’integrazione più profonda con Microsoft Office Online. Il controllo e la governance migliorati offrono nuovi modi per aggiungere e gestire in modo intuitivo metadati.

Discovery Suite

Decisiv 8.0 include la prima versione REST API con testo completo e ricerca in campo e una gamma di altre funzionalità per una varietà di implementazioni. Include inoltre funzioni di rilevanza del documento e confronto tra documentazione, oltre a Filtri Smart più flessibili per risultati di ricerca e analisi ancora migliori.