Parafrasando il claim di una famosa pubblicità televisiva, per grandi aziende non servono software grandi, ma grandi software.

Proprio come le soluzioni che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia mette a disposizione delle grandi aziende attraverso la propria divisione Large Account, completamente riorganizzata negli ultimi 24 mesi.

Andrea Ferrara, 35 anni, con importanti esperienze tecnologiche e manageriali è stato chiamato alla guida di questa rinnovata divisione ed è ben conscio che “L’automazione e la personalizzazione del processo fiscale sono oggi un vero asset che permette alle imprese di ridurre i rischi. I trend e le esigenze del mercato dimostrano come occorra ora disporre di dati certi e di analisi immediate. Servono modelli di controllo del rischio e condivisione delle informazioni tra i dipartimenti aziendali. La nostra divisione offre soluzioni che garantiscono la corretta governance e il pieno controllo dell’automazione dei processi attivi all’interno dell’azienda e con una progettualità definita e condivisa.”

L’ecosistema delle grandi aziende è mutato e la divisione Large Account di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia si è plasmata per aderire al meglio alle esigenze, anche organizzative, delle aziende ed enti di grandi dimensioni.

“I nostri interlocutori naturali sono i CFO, i tax director e manager, i responsabili delle funzioni di Legal Affairs. Naturalmente ci interfacciamo anche con i CTO perché la digitalizzazione dei processi e delle attività non può prescindere dalle loro competenze. La grande mutazione però risiede nella natura stessa della funzione governata dai CFO. La strategia di crescita di un’impresa passa sempre di più da quella funzione e per orientarla e definirla al meglio bisogna che i processi siano automatizzati, integrati, sicuri, stabili e rispondenti. Esattamente le prerogative delle nostre soluzioni.”

Le soluzioni in portafoglio alla divisione Large Account che facilitano il lavoro della tax compliance delle grandi aziende seguono un approccio e un metodo radicalmente diverso da quanto quel mercato era abituato a sentirsi offrire. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia propone un prodotto digitale di altissima efficienza, in grado di auto-aggiornarsi aderendo all’evoluzione normativa, e in parallelo offre una consulenza permanente anche da remoto e insieme ad una profonda formazione agli operatori.

L’obiettivo è quello di rendere l’azienda autonoma nell’utilizzo degli strumenti digitali e consentire alle risorse interne di sviluppare capacità analitiche e strategiche a supporto della crescita e sviluppo della loro azienda. Non dimentichiamo che ancora oggi l’80% delle grandi imprese italiane utilizza Excel come strumento per la compliance e il reporting. Dunque attraverso la digitalizzazione che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia può garantire si ottiene una decisiva attenzione sul controllo e tracciabilità dei dati, una migliore gestione delle informazioni, un sistema di controllo dei rischi fiscali e non da ultimo uno strumento di collaborazione. Le soluzioni che la divisione Large Account offre si chiamano Tax Plugin, dedicata specificamente alla fiscalità italiana e CCH Integrator per quella internazionale.