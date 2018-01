Gestire uno studio professionale è un impegno aziendale a tutti gli effetti. Le dinamiche che governano la conduzione di un’impresa manifatturiera o di un’impresa di servizio sono assai simili. Ne ha preso coscienza lo studio Rizzato & Dainese di Padova. Barbara Rizzato, contitolare dello studio, spiega la visione della gestione e dello sviluppo dello studio nella consapevolezza che la trasformazione digitale avrà un ruolo sempre più importante.

Lo Studio da tempo collabora con Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia e ne utilizza diversi software con buona soddisfazione. Dunque Barbara Rizzato sceglie il software di fatturazione elettronica Fattura SMART quale veicolo di marketing, sia per sgravare le attività dello studio, sia per coinvolgere in modo pratico la clientela nel processo di fatturazione, ma soprattutto per favorirne l’interazione digitale con lo Studio.

“Con l’obiettivo di non cadere nella spersonalizzazione del servizio, abbiamo valutato caso per caso tra la nostra clientela chi poteva trarre beneficio dall’uso di Fattura SMART e abbiamo individuato 30 clienti che abbiamo poi dotato del software Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. Abbiamo spiegato loro che non solo con la fatturazione elettronica avrebbero guadagnato in termini temporali, ma anche di immagine organizzativa e strutturale verso i loro clienti. Fattura SMART è semplicissimo, intuitivo, fa sentire il cliente parte integrante di un’organizzazione strutturata”.

Fattura SMART è semplicissimo, intuitivo, fa sentire il cliente parte integrante di un’organizzazione strutturata.

“Per utilizzare il software si accede al nostro portale, webdesk di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, e in un’area dedicata e protetta, il cliente fa le fatture, le consegna elettronicamente allo studio, stampa riepiloghi statistici della sua attività, consulta la documentazione che lo riguarda messa a sua disposizione dallo studio, condivide e consegna elettronicamente i propri documenti contabili, costruisce di fatto nel tempo un archivio elettronico, ordinato e sempre consultabile, di tutta la sua documentazione fiscale, alleggerendo anche il problema degli spazi di archivio”.