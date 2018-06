Siamo arrivati a sei mesi dall’ 1.1.2019. Il primo gennaio dell’anno prossimo può essere considerata la data simbolo della modernizzazione del nostro Paese.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha in portafoglio soluzioni specifiche. Fattura SMART è una soluzione cloud in grado di risolvere i problemi delle piccole e piccolissime aziende italiane alle prese con la dematerializzazione del processo di fatturazione, invio e conservazione dei documenti contabili.

La fatturazione elettronica, sia attiva che passiva, coinvolgerà tutte le imprese, e anche quelle piccolissime esentate dal ciclo attivo riceveranno elettronicamente fatture in ciclo passivo. Fattura SMART consente di accedere ad una soluzione automatizzata ed integrata ai gestionali di contabilità che fa risparmiare tempo e risorse che i professionisti possono dedicare alla consulenza che è il vero valore aggiunto al tessuto imprenditoriale italiano.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha inoltre ingegnerizzato nuovi moduli di fatturazione elettronica dell’ERP Arca EVOLUTION sono invece l’ideale per le PMI.

Per favorire l’accettazione a questo aspetto della trasformazione digitale Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha imboccato anche la strada della comunicazione multicanale. Informazione tecnica da un lato ma anche informativa e dialogo dall’altra.

Canali informativi e di dibattito sulle maggiori piattaforme digitali social quali Facebook (professionisti digitali) e LinkedIn. Pubblicazioni frequenti, sollecitazioni al dibattito, nuove informative che suscitano buon interesse e alto grado di interazione.

Sorgente continua di notizie e di spunti narrativi ed esplicativi che tendono a chiarire e rendere meno “spaventevole” la grande trasformazione digitale è senz’altro il blog di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. A questo indirizzo e collegato al sito internet di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia , il blog per Professionisti Digitali offre “spunti, idee e innovazioni per migliorare il modo di lavorare di Professionisti come te”.

Questi vengono poi riverberati ad esempio nella paginaFacebook Professionisti Digitali dove il dibattito su soluzioni, idee e innovazioni si accende diventando a volte anche molto acceso.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia vuole portare non soltanto chiarezza nell’utilizzo dei software di fatturazione elettronica ma sciogliere dubbi e diffidenze verso un mondo digitale che presto sarà una realtà concreta. Questo può accadere con un dialogo franco e aperto, a volte anche aspro.

Tutte le opzioni comunicative vengono percorse, anche quelle degli incontri itineranti, dove di città in città si spiega la novità rappresentata dalla fatturazione elettronica e di come si possa agevolmente affrontare grazie alle soluzioni di Wolters Kluwer Tax & Accounting.