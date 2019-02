Si chiama Smart Hub il servizio digitale ingegnerizzato da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia che, dai portali di collaborazione, permette ai clienti dello studio professionale di importare fatture elettroniche in formato XML prodotte da altri software gestionali, inviarle al Sistema di Interscambio (SdI) e gestirne i relativi esiti. Smart Hub consente inoltre di ricevere in automatico le fatture elettroniche di acquisto dal Sistema di Interscambio e di effettuare la consegna delle fatture al commercialista.

L’intento di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è molto chiaro: favorire quei tanti studi professionali che hanno tra i propri clienti aziende dotate di un applicativo gestionale che produce fatture elettroniche in formato XML, ma che non è in grado di inviare i documenti al Sistema di Interscambio.

La rapidissima digitalizzazione che ha coinvolto il sistema produttivo italiano ha contribuito a creare un certo disassamento delle dotazioni digitali tra i coinvolti.

Smart Hub è la soluzione che consente l’operatività anche in assenza di uniformità strumentale tra cliente e studio professionale.

Molteplici sono le funzionalità di Smart Hub di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, ad esempio l’upload massivo di fatture di vendita XML, la firma automatica, l’invio al Sistema di Interscambio, la gestione degli esiti, la ricezione automatica delle fatture elettroniche di acquisto e la relativa visualizzazione, la semplice consegna delle fatture allo studio o il download “in locale” delle fatture inviate e ricevute dal Sistema di Interscambio.

Lato cliente, Smart Hub funge da “ultimo miglio” per la fatturazione elettronica. L’azienda è in grado di inviare anche massivamente fatture in formato XML prodotte da un’altra applicazione al Sistema di Interscambio e di riceverne gli esiti, senza sostituire il proprio applicativo.

Smart Hub presenta un’interfaccia grafica immediata ed una “user experience” ottimizzata che permettono al cliente del professionista di gestire il processo con il Sistema di Interscambio in maniera intuitiva e rapida. Inoltre con Smart Hub, l’azienda cliente dello studio invia al Sistema di Interscambio le sue fatture attive e riceve in automatico le fatture passive attraverso il “Codice Destinatario Wolters Kluwer”, senza avere la necessità di utilizzare altri applicativi.