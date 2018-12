Dal 1 gennaio tutte le aziende e quasi tutti i professionisti dovranno attrezzarsi per emettere e ricevere fatture elettroniche nel formato e nei modi previsti dall’Agenzia delle Entrate. Anche chi non ha mai avuto un software di fatturazione dovrà dotarsi quindi di strumenti adeguati. Per alcuni gestionali sono stati rilasciati aggiornamenti che aggiungono questa funzione, ma in alcune aziende si usano ancora software non più aggiornabili, o addirittura si compilano le fatture con Word o Excel.

In molti casi quindi si dovrà introdurre in azienda uno strumento nuovo, probabilmente slegato dagli altri software usati per gestire clienti, preventivi e ordini. A meno che non si utilizzi Teamleader, il CRM in cloud che – alle tradizionali funzioni di gestione della relazione con il cliente, project management e supporto clienti ha di recente aggiunto la possibilità di emettere e ricevere fatture elettroniche.

Prova gratuitamente Teamleader per due settimane

(La prova non richiede carta di credito)

Il vantaggio di non dover duplicare anagrafiche e informazioni da un software all’altro è evidente: in uno stesso flusso di lavoro si potrà passare dall’acquisizione del contatto (anche da web grazie alle numerose integrazioni con sistemi di ecommerce e lead generation), alla stesura del preventivo, alla gestione del progetto, alla fatturazione in formato elettronico per proseguire poi con il supporto e le iniziative di marketing fatte sul cliente nel tempo.

Il modulo di fatturazione elettronica ha tutte le funzioni per gestire l’invio via PEC o Codice Identificativo, la ricezione, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate e la conservazione digitale delle fatture. È anche possibile abilitare un’area in sola lettura per permettere al commercialista di accedere direttamente alle fatture in modo rapido e sicuro.

Con un prezzo mensile contenuto che comprende già due utenti distinti, Teamleader permette anche ad agenzie e piccole aziende di avere un sistema di gestione del flusso di lavoro completamente integrato, come le grandi aziende riescono a fare con software e integrazioni complessi e costosi.

Teamleader dispone di numerose integrazioni con i più diffusi strumenti di marketing (Mailchimp, MailUP, Campaign Monitor…), tool per il tracciamento del tempo speso su un progetto (timesheet), monitoraggio email (Outlook, Gmail, Imap), Social network (LinkedIn, Facebook Lead Ads, Ratecard…), strumenti di lead generation (Unbounce, plugin WordPress, Instapage…), strumenti di pagamento (carte di credito, PayPal, Stripe, Bitcoin…) e molto altro.

È possibile provare gratuitamente Teamleader in tutte le sua funzionalità, compresa quella per la fatturazione elettronica per la quale è stata prevista un’apposita area di test per poter sperimentare il processo senza dover trasmettere effettivamente la fattura elettronica al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Prova gratuitamente Teamleader per due settimane

(La prova non richiede carta di credito)