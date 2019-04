L’idea di Marcello Fantetti, quando ha fondato a Milano la Fantetti&Partners, era quella di una boutique della consulenza rivolta alle imprese di piccola e media grandezza con una spiccata vocazione alla crescita. Come tale la Società si è sviluppata ed è cresciuta. “Cerchiamo di porci in modo differente rispetto all’offerta di consulenza che a Milano certamente non manca”. Marcello Fantetti guida e ispira l’attività della Società. “Sappiamo che le PMI cercano un risolutore di problemi, ma soprattutto un consulente che i problemi li sappia prevenire, che sappia guardare oltre ai numeri, li sappia leggere e da essi sappia trarre le strade da percorrere oppure da evitare”.

Alessandro Borella è il responsabile operativo dello studio, a lui fa capo il coordinamento delle attività legate al bilancio, alla ragioneria ed in generale alla fiscalità societaria e d’impresa. “In questo ci aiuta anche la digitalizzazione delle attività. Fin dall’inizio ci siamo affiancati a Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia e proseguiamo insieme con grande fiducia e reciproca soddisfazione” racconta Borella.

La filiale italiana della multinazionale svizzera Interroll, leader nella produzione di componentistica per intralogistica e movimentazione di materiali e cliente della Società, si è rivolta ai consulenti di Fantetti&Partners per districarsi nella tematica della e-Fattura e Fantetti&Partners con Fattura SMART di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia hanno prontamente risolto il problema. “La domanda non ci è arrivata solo da Interroll” racconta Marcello Fantetti, “La gran parte dei nostri clienti non attrezzati autonomamente ci ha chiesto come affrontare la problematica della fatturazione elettronica ed a tutti abbiamo suggerito Fattura SMART di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.”

L’intuitività dell’applicativo e la sua praticità hanno rappresentato un vero vantaggio in un periodo che molti temevano potesse essere problematico e difficoltoso.

Emanuela Maino di Interroll Italia racconta i primi tempi con Fattura SMART “Fantetti&Partners ci ha attivato l’accesso allo strumento e immediatamente la schermata ci è sembrata chiara ed esaustiva. Lavoriamo con Fattura SMART in due della nostra funzione e l’applicativo è sempre rispondente, molto semplice ed intuitivo. Condividiamo i dati con lo Studio e non abbiamo alcuna difficoltà con il consolidamento presso la nostra Casa Madre svizzera”.

Fantetti&Partners ha consolidato la collaborazione con Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia facendo di un applicativo un elemento per accrescere la soddisfazione dei propri clienti.

Un chiaro viatico a una possibile migrazione verso strumenti cloud only come il Progetto Genya che Wolters Kluwer Tax & Accounting sa poter accompagnare i professionisti verso un futuro migliore grazie ad un’operatività più efficace, efficiente e soddisfacente per sé e per la propria clientela.

