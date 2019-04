Webcast: Il Cloud ERP come fattore abilitante della digital transformation

Nell’era della digital transformation, l’ERP può essere il fulcro per raccogliere, correlare e utilizzare ogni tipo di dato per estrarne valore, prendere decisioni informate e agire poi direttamente sugli aspetti operativi. Deve però essere veloce da implementare, flessibile per adattarsi alla trasformazione e aperto all’integrazione con applicativi, servizi e dispositivi di ogni tipo. In due parole: cloud based.

Questo webcast mostra il caso di Arca Spa, azienda che opera nei settori manifatturiero e della distribuzione, che ha adottato Infor LN in cloud per integrare in modo rapido ed efficiente le differenti soluzioni ERP adottate da 10 diverse aziende, frutto di acquisizioni realizzate in un breve periodo.

Intervengono:

Andrea Grassi , editor di Computerworld Italia

Bruno Pagani, Sales Director di Infor

Cesare Varzi, Responsabile dei Sistemi Informativi Corporate di Arca