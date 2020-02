SAP offrirà servizi di manutenzione per SAP S/4HANA fino al 2040

SAP SE ha annunciato il proprio impegno per offrire servizi di manutenzione per SAP S/4HANA fino a fine 2040 e offrirà i principali servizi di maintenance per le applicazioni core del software SAP Business Suite 7 fino a fine 2027.

SAP SE ha annunciato il proprio impegno per offrire servizi di manutenzione per SAP S/4HANA fino a fine 2040. Allo stesso tempo, SAP offrirà i principali servizi di maintenance per le applicazioni core del software SAP Business Suite 7 fino a fine 2027, con la possibilità di estendere il piano di manutenzione fino a fine 2030.

Analisi recenti dell’Americas SAP Users Group (ASUG) e dello User Group tedesco (DSAG) mettono in evidenza una crescita significativa degli investimenti delle aziende in SAP S/4HANA. L’analisi del DSAG riporta che oltre il 49% dei clienti sta pianificando di migrare a SAP S/4HANA nei prossimi tre anni, mentre l’analisi dell’ASUG indica che il numero dei clienti che non ha piani di migrazione a SAP S/4HANA è crollato a zero.

Come risultato della collaborazione con i clienti, gli user group e i partner, così come con altri esponenti del mondo industriale, SAP si impegna con servizi di manutenzione per SAP S/4HANA fino al 2040 e con un supporto più lungo per SAP Business Suite 7. Questo aiuterà i clienti a liberare il potenziale per innovare e rivoluzionare i propri processi di business con livelli ottimali di flessibilità preservando gli investimenti pregressi.

L’azienda estenderà per altri due anni i servizi di manutenzione principali sulle applicazioni core di SAP Business Suite 7. Durante questa fase di off-boarding, SAP continuerà ad offrire i servizi di manutenzione principali di cui i clienti hanno bisogno. Non ci sarà alcun cambiamento contrattuale, né verranno applicate fee aggiuntive. Alla fine di questa fase SAP darà ai clienti la possibilità di scegliere come procedere con i servizi di manutenzione per le applicazioni core di SAP Business Suite 7 dal 2028 in avanti.

I clienti che necessitano di supporto per le proprie applicazioni in fasi più lunghe di conversione a SAP S/4HANA possono sfruttare l’offerta di manutenzione estesa. Questa è disponibile con un premium di due punti percentuali sulla esistente base di maintenance per le applicazioni core di SAP Business Suite 7 per tutte le offerte di supporto. Sarà disponibile per tre anni a partire dall’inizio del 2028 e con termine alla fine del 2030.

I clienti che non optano per l’estensione dei livelli maintenance entro la fine del 2027 ma scelgono di andare avanti con i loro sistemi software SAP Business Suite 7 saranno automaticamente trasferiti al modello di manutenzione specifico per cliente. Questo include il servizio di risoluzione per problemi conosciuti, senza variazione dei canoni.

erp/sap-rinnova-il-proprio-impegno-per-linnovazione-di-sap-s-4hana-125336" >