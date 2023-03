Microsoft Dynamics 365 Copilot è in grado di generare automaticamente risposte alle e-mail dei clienti, suggerire campagne di marketing e di vendita e riassumere le discussioni e i documenti della chat di Teams.

Con 12 milioni di lettori in 47 paesi, Computerworld è la fonte di informazione e aggiornamento per tutti coloro che progettano, implementano o utilizzano la tecnologia in azienda. Leggi tutto