Kyocera Document Solutions Italia ha annunciato, una nuova piattaforma di content service (CSP) che individua, elabora, archivia e condivide in modo sicuro le informazioni in tempi rapidi. Una novità che arriva in un periodo in cui molte organizzazioni, che non erano né completamente fisiche né digitali, ma venivano gestite con un approccio ibrido spesso improvvisato. È in questo contesto che Kyocera Document Solutions ha sviluppato Kyocera Enterprise Information Manager, una soluzione chee, nel contempo, soddisfa le necessità di diverse tipologie di società strutturando flussi di lavoro per i differenti department aziendali. KEIM tiene sotto controllo le informazioni multiformato, trasformando i dati da un ostacolo in un punto di forza dell’organizzazione. Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Una piattaforma di content service è la soluzione per le aziende che desiderano accelerare la loro trasformazione digitale , in quanto permette die, allo stesso tempo, di porre le basi per lo sviluppo del lavoro flessibile. Kyocera Enterprise Information Managered è compatibile con tutte le principali piattaforme Cloud (Azure, GCP, AWS). Inoltre, può gestire tutti i tipi di informazioni (documenti, video, immagini e dati grezzi) ed è accessibile tramite PC, laptop, tablet e dispositivi mobili.

KEIM viene inoltre fornito con template di best practice per i professionisti in aree come la contabilità fornitori e le risorse umane (HR) e offre altre caratteristiche chiave come la ricerca full text, il word tagging e la possibilità di effettuare controlli incrociati con altri database all’interno di un’organizzazione.

Per questa sua nuova soluzione, Kyocera ha puntato sulla funzionalità piuttosto che sulla complessità. L’opzione di ricerca di KEIM, simile a quella di Google, permette infatti di recuperare rapidamente le informazioni. Il suo approccio alla sicurezza roll-based assicura che gli utenti gestiscano tutte le informazioni in linea con i più recenti requisiti di conformità. Infine, KEIM offre opzioni di archiviazione mista per le aziende che hanno bisogno di avere alcuni documenti, come i contratti legali, in forma fisica a portata di mano.