La trasformazione digitale non può non coinvolgere la gestione dello studio professionale. Il commercialista e il professionista devono garantire efficienza, efficacia, prossimità al cliente. Tutto ciò rischia di incidere sulla redditività dello studio se non ben gestito.

Una recente ricerca dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano ha rilevato come la digitalizzazione stia imponendo nuovi modelli di sviluppo agli studi professionali e l’investimento in ICT sia improcrastinabile. I fattori che spingono gli investimenti ICT sono soprattutto gli obblighi normativi (per oltre il 50% degli studi) e la ricerca di efficienza dello studio (mediamente per il 60%). Questo ha spinto Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia a ingegnerizzare Genya Studio, una soluzione nel solco del progetto Genya, che grazie alla tecnologia digitale automatizza e ottimizza la gestione degli studi professionali.

Genya Studio si caratterizza per intuitività e semplicità d’uso e supporta puntualmente l’intero processo di gestione delle informazioni e dei clienti dello studio. Dal dato anagrafico del nuovo cliente all’inserimento dei mandati, dalla pianificazione della fatturazione al controllo dello sforamento del forfait, dalla gestione di attività extra al controllo della marginalità anche per singolo servizio, Genya Studio contempla tutte le attività che il professionista deve monitorare per mantenere sotto controllo il benessere della sua attività, dei suoi collaboratori e la soddisfazione dei suoi clienti.

In Genya Studio le funzionalità di consuntivazione si integrano con la parcellazione e con il controllo di gestione che permette di analizzare costi e ricavi per singola pratica, per i mandati gestiti a forfait e la redditività globale di ogni cliente. Per ogni operatore vengono inoltre calcolati i carichi di lavoro, la produttività e la distribuzione delle attività per famiglia di prestazioni.

Genya Studio è stato concepito per gestire la relazione anche formale con il cliente, il piano di fatturazione concordato, le attività che vengono rilevate, controllate e portate in fatturazione, le analisi di redditività.

Attraverso Genya Studio il lavoro dello studio è automatizzato e dunque facilitato. Viene automatizzata l’intera gestione del mandato, che viene così valorizzato grazie alla digitalizzazione del piano di fatturazione, della gestione degli onorari e delle spese, della lettera di incarico.